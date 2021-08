Le remake de ‘Myst’ confirmé pour la date de sortie du 26 août, sur PC, Mac, Oculus et Xbox Game Pass

Cyan, dont le siège est à Spokane, Washington, a annoncé mardi que son dernier remake de l’original Myst devrait sortir le 26 août.

Ce nouveau Myst reconstruit le jeu PC original de 1993 à partir de zéro avec le moteur Unreal, en ajoutant de nouveaux graphismes, des effets sonores, des éléments interactifs, plus d’options d’accessibilité et un mode facultatif qui randomise les énigmes du jeu. Il a été initialement annoncé il y a 11 mois et devait alors être initialement publié pour l’Oculus Quest fin 2020.

Dans Myst, vous incarnez un protagoniste silencieux sans nom qui trouve un livre magique, intitulé Myst, qui vous transporte sur une île du même nom sans retour évident. Afin de trouver le chemin du retour, vous devez explorer l’île, résoudre ses différentes énigmes et utiliser d’autres “livres de liaison” pour voyager dans des mondes encore plus lointains.

Comme beaucoup de versions récentes de Cyan, Myst 2021 a été conçu en pensant à la réalité virtuelle et sera initialement disponible sur l’application de bureau Oculus et le casque Quest. Les clients qui achètent une version d’Oculus auront également accès à l’autre sans frais supplémentaires.

Alternativement, Myst sera disponible en versions 2D le jour de la sortie pour Windows, MacOS et sur le Xbox Game Pass, où il sera jouable sur console et PC. Myst sera disponible sur d’autres plateformes à l’avenir, bien que Cyan n’ait fourni aucun détail à ce sujet.

Myst a été le jeu PC le plus vendu de tous les temps entre 1993 et ​​2002, et est largement reconnu pour avoir encouragé l’adoption par les consommateurs du lecteur de CD-ROM. Myst était également l’un des 80 jeux choisis par le Smithsonian en 2012 pour figurer dans son exposition itinérante « L’art des jeux vidéo ». Myst a été créé par les frères Rand et Robyn Miller, qui dirigent actuellement Cyan.

Selon la façon dont vous les comptez, Myst de 2021 est soit le troisième ou le quatrième remake du jeu original, après la mise à jour 2000 Masterpiece Edition, 2000’s realMyst et 2014 Unity-powered realMyst: Masterpiece Edition, qui a été initialement conçu pour célébrer le 20e anniversaire de Myst . Les joueurs qui souhaitent découvrir le Myst original sur des ordinateurs modernes sont encouragés par Cyan à acheter l’édition 2000 Masterpiece sur Steam ou GOG.

La principale caractéristique marquante du Myst de 2021 est sa compatibilité VR, ce qui l’aligne sur de nombreux autres projets récents de Cyan, tels que son empreinte de publication axée sur la VR Cyan Ventures.

(Image cyan)

Le succès initial de Myst a conduit à la création d’une franchise multimédia, qui comprend quatre suites, deux spin-offs dont le MMO Myst Online, une série de romans et la convention annuelle des fans Mysterium. Vous pouvez également citer de nombreux jeux d’aventure à la première personne récemment créés, tels que Gone Home, Dear Esther, Tacoma et What Remains of Edith Finch, en tant que descendants spirituels de Myst.

Cyan a annoncé à la mi-2019 qu’il avait vendu les droits cinématographiques et télévisés de Myst à Village Roadshow pour un développement ultérieur, qui a procédé à l’embauche d’Ashley Edward Miller (Fringe, Andromeda, X-Men: First Class) en avril 2020 pour diriger l’adaptation . Il n’y a eu aucun mot sur le projet depuis, bien que Miller soit raisonnablement actif sur les réseaux sociaux, il n’a donc probablement pas été piégé dans un livre de liaison. Doigts croisés.

Le prochain projet de jeu original de Cyan est son prochain jeu d’aventure Firmament. Décrit par Cyan comme un voyage steampunk surréaliste, Firmament a été financé avec succès via Kickstarter à la mi-2019. Sa sortie est provisoirement prévue en 2022 pour toutes les plateformes de réalité virtuelle actuelles, mais sera également disponible en 2D pour Windows, Mac et PlayStation 4.