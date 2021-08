Le remake de Netflix ‘She’s All That’ fait basculer les sexes, présente le camée de Kardashian dans la bande-annonce

Netflix a finalement publié la première bande-annonce de He’s All That, un remake de la comédie pour adolescents de 1999 She’s All That, elle-même inspirée de Pygmalion et My Fair Lady. Dans He’s All That, les rôles de genre sont échangés, avec Addison Rae jouant le rôle de Freddie Prinze Jr. et Tanner Buchanan dans le rôle de Rachael Leigh Cook. La bande-annonce a également gâché le camée de la star de L’incroyable famille Kardashian, Kourtney Kardashian.

Rae joue le rôle de Padgett Sawyer, qui est mis au défi de transformer l’impopulaire Cameron Kweller (Buchanan) en roi du bal tout en se vengeant après une dispute humiliante avec son petit ami. C’est exactement le même complot que She’s All That, dans lequel Prinze’s Zack a été mis au défi de transformer l’impopulaire Laney (Cook) en reine du bal. He’s All That a été réalisé par Mark Waters (Mean Girls, Vampire Academy) et écrit par R. Lee Fleming Jr.

She’s All That et He’s All That peuvent retracer leurs racines dans la pièce de George Bernard Shaw Pygmalion, qui sera plus tard l’inspiration de la comédie musicale classique My Fair Lady. À Pygmalion, le professeur Henry Higgins accepte le défi de son ami le colonel Hugh Pickering de transformer la marchande de fleurs Eliza Doolittle en une « vraie » dame anglaise. Le succès de She’s All That en 1999 a prouvé que l’histoire résonne toujours dans tous les formats, puisqu’elle a rapporté 103 millions de dollars dans le monde. C’est maintenant à He’s All That de voir si l’histoire peut réussir en 2021.

Le nouveau film est un tremplin important pour Rae, qui n’a jamais joué dans un film auparavant. Le joueur de 20 ans est une star de TikTok, avec plus de 82,3 millions de followers et plus de 5,3 milliards de likes sur la plateforme. Lorsqu’elle a posté un clip de la bande-annonce de He’s All That sur TikTok, il a été visionné plus de 7,6 millions de fois en deux jours. En comparaison, la bande-annonce complète de la chaîne YouTube de Netflix n’a été vue que 930 000 depuis sa publication le 4 août.

Alors que beaucoup peuvent penser que Rae avait une longueur d’avance sur la compétition en tant que grande star des médias sociaux avant de se tourner vers le théâtre, elle a dit à Elle qu’elle avait dû travailler deux fois plus dur que les autres parce qu’elle devait surmonter sa réputation de star de TikTok. “Dans cette industrie, quand vous entrez et que vous êtes étiqueté comme une chose… les gens aiment vous garder là-bas”, a-t-elle déclaré au magazine. “Ce qui est compréhensible, et je comprends, mais ce que les gens ne réalisent pas, c’est que j’ai toujours voulu faire du théâtre, j’ai toujours voulu faire de la musique. J’ai toujours voulu faire toutes ces autres choses qu’ils ont faites Je ne peux pas vraiment voir ou savoir parce que j’ai commencé à être connu à l’âge de 19 ans.”

“Les gens n’ont pas vraiment vu le contexte, ou les cours que je suivais et des choses comme ça”, a-t-elle poursuivi. “Alors j’essaie de me dire:” Vous devez travailler beaucoup plus dur pour que les gens vous prennent au sérieux. “” Les fans verront si tout ce travail acharné a porté ses fruits lors de la sortie de He’s All That le vendredi 27 août. .