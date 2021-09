Le remake de Star Wars Knights of the Old Republic annoncé sur PS5

Fans de Star Wars, réjouissez-vous. Lors du PlayStation Showcase de septembre 2021, PlayStation et Aspyr ont annoncé un remake de Star Wars : Knights of the Old Republic. Il est publié par Sony Interactive Entertainment et conçu pour la PS5. Le teaser montre la révélation du masque emblématique de Dark Revan. Il y a peu de détails pour le moment, mais étant donné depuis combien de temps le jeu a été demandé, il pourrait finir par être l’un des meilleurs jeux PS5 disponibles.

Vous pouvez consulter la bande-annonce du jeu dans la vidéo ci-dessous, qui répète le mantra emblématique du jeu original :

Selon PlayStation Blog, le remake de Star Wars Knights of the Old Republic est un lancement de console exclusif sur PS5, ce qui signifie qu’il pourrait arriver sur d’autres plateformes plus tard.

Des rumeurs courent depuis des années qu’un remake serait développé mais jusqu’à présent, rien ne s’est concrétisé. Le jeu original a été développé par BioWare et est sorti en 2003. L’histoire et l’écriture lui ont valu des critiques élogieuses et un succès commercial, car les joueurs pouvaient personnaliser leur Jedi, tout en se tournant vers le côté obscur ou en restant fidèle à la lumière.

