Le remake de « West Side Story » interdit dans plusieurs pays

Le remake de West Side Story de Steven Spielberg a été interdit dans plusieurs pays du Moyen-Orient cette semaine parce que la nouvelle version de la comédie musicale emblématique de Broadway comprend un personnage transgenre joué par l’acteur non binaire Iris Menas. Les références LGBTQ conduisent souvent à l’interdiction de films dans des pays comme l’Arabie saoudite et le Koweït. La nouvelle survient quelques semaines seulement après que Marvel’s Eternals, également distribué par Disney, a été interdit dans la même région pour sa représentation d’un baiser entre personnes du même sexe.

West Side Story ne sera pas diffusé en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Qatar, à Bahreïn, à Oman et au Koweït, rapporte Variety. En Arabie saoudite et au Koweït, le film n’a pas reçu de certificat de sortie. Les censeurs d’Oman et du Qatar ont suggéré des coupes, mais Disney a refusé. Cette décision n’est pas complètement surprenante, car les films hollywoodiens avec des références LGBTQ sont souvent interdits ou édités par les pays du Moyen-Orient.

Eternals a également été interdit en Arabie saoudite. Le film présente une scène où Phastos de Brian Tyree Henry embrasse son mari Ben, interprété par Haaz Sleiman. L’homosexualité est illégale en Arabie saoudite.

Dans la nouvelle version de West Side Story, Spielberg et le scénariste Tony Kushner ont apporté plusieurs modifications au livre original d’Arthur Laurents et au concept de Jerome Robbins. Le personnage Anybodys, un garçon manqué des Jets, a été réécrit en tant que personnage transgenre, avec Menas dans le rôle. Anybodys a été joué par Susan Oakes dans l’adaptation cinématographique de 1961. Le nouveau film remplace également le propriétaire du magasin Doc par Valentina, un nouveau personnage joué par Rita Moreno.

West Side Story a commencé sa vie en tant que comédie musicale à Broadway en 1957, avec une musique de Leonard Bernstein et des paroles de Stephen Sondheim. L’adaptation cinématographique de 1961 a été réalisée par Robert Wise et Robbins et mettait en vedette Richard Beymer et Natalie Wood dans le rôle de Tony et Maria. Dans le nouveau film, Ansel Elgort et Rachel Zegler remplissent les rôles. Moreno a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour le film original, dans lequel elle a joué Anita. Ce rôle est joué par Ariana DeBose dans le film de Spielberg.

L’histoire de West Side Story est inspirée de Roméo et Juliette. Tony est co-fondateur des Jets, tandis que Maria est la sœur cadette de Bernardo (David Alvarez dans le film de Spielgberg), un leader des Sharks. Le remake de Spielberg a été acclamé par la critique depuis sa première et devrait largement être un acteur majeur des Oscars 2022. Le film s’ouvre le 10 décembre, avec des projections en avant-première la veille.