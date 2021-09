Le remake du garde du corps a fait un grand pas en avant

in

Réalisé par Mick Jackson de LA Story, The Bodyguard était centré sur un agent des services secrets devenu garde du corps (Kevin Costner) qui a été engagé pour protéger une starlette hollywoodienne (Whitney Houston) d’un harceleur. Au cours de leur temps ensemble, les deux, malgré leurs origines différentes, deviennent incroyablement proches et une romance s’épanouit progressivement. Bien qu’il ait reçu des critiques relativement mitigées, le film a touché une corde sensible auprès du public. Le film deviendrait un succès au box-office, terminant sa sortie en salles avec 411 millions de dollars contre son budget de 25 millions de dollars.