Le remake Firestarter de Zac Efron s’est terminé, voici comment l’acteur a célébré

Il semble qu’Efron soit vraiment enthousiasmé par son travail sur celui-ci, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Au fil des ans, l’acteur s’est diversifié dans de nombreux genres, des comédies musicales au cinéma aux comédies fraternelles en passant par les drames d’époque. Firestarter sera cependant son premier film d’horreur pur, et qui devrait lui donner une chance d’élargir encore son répertoire. Et étant donné que ses débuts dans un film d’horreur sont attachés au Stephen King, c’est un ajout particulièrement impressionnant à son curriculum vitae.