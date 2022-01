Le remasterisation des pixels de Final Fantasy VI devrait bientôt arriver

Square Enix a juste besoin d’un peu plus de temps pour peaufiner le jeu

Square Enix a passé les cinq derniers mois à sortir ses remasters de pixels pour les six premiers titres de Final Fantasy. Les trois premiers de ces classiques repolis sont arrivés en juillet, avec le quatrième titre en septembre, et le cinquième a été récemment lancé en novembre. Eh bien, le seul qui manque est, bien sûr, le titre le plus important, VI. Jusqu’à cette semaine, il n’y avait pas de date de sortie, mais Square Enix a récemment annoncé que le RPG préféré des fans avait besoin d’un peu plus de finition, et il a eu la gentillesse de rejeter février comme date de sortie.

Comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessus, Square Enix a annoncé une date provisoire pour la sortie de son sixième remaster de pixel dans la série Final Fantasy, mentionnant spécifiquement que le remaster a besoin d’un peu plus de finition, c’est pourquoi le jeu ne sera pas lancé. jusqu’en février. Heureusement, ce n’est que dans deux mois, donc ce n’est pas comme si nous devions attendre longtemps. Bien qu’il aurait été préférable de voir Square proposer un rendez-vous difficile avec un jour spécifique, cela laisserait peu de place pour faire plus d’annonces pour garder les fans excités.

Jusqu’à présent, les cinq remasters précédents laissent beaucoup à désirer, car ils manquent tous de prise en charge des contrôleurs sur mobile. On peut également se demander pourquoi ces remasters n’ont été publiés que sur mobile et PC, laissant les consoles dans le froid. Cette bizarrerie permettra bien sûr à Square de doubler s’il lance toute la collection sur consoles. Et bien que Square n’ait pas annoncé une telle collection pour consoles, vous savez juste qu’elle arrive.

Un autre problème est que les cinq remasters sont considérablement trop chers pour ce qu’ils offrent (la prise en charge manquante du contrôleur sur mobile est une suppression très discutable), surtout si l’on considère que Square offre certains des pires supports post-sortie sur la plate-forme, laissant souvent les jeux cassé pendant des mois ou des années tout en les vendant. On ne sait donc pas si Square Enix abandonnera ses nouveaux remasters comme il l’a fait avec ses anciennes listes de Final Fantasy maintenant supprimées. C’est ce qui rend le prix demandé de 17,99 $ si risible, et vu que IV et V sont vendus au détail sur le Play Store pour ce prix, je m’attends au même prix pour VI, qui est tout simplement trop élevé compte tenu des fonctionnalités manquantes et de l’horrible antécédents de soutien.

Alors voilà. Square dit qu’il a besoin de plus de temps pour peaufiner VI, et bien que ce soit une bonne chose à voir (que Square se soucie apparemment de la qualité de ce remaster), à moins que le studio ne parvienne à ajouter le support du contrôleur tout en promettant un support à long terme pour le jeu à 18 $ , c’est une vente difficile. Et de toute évidence, Square Enix n’est responsable que de cette situation. Il a simplement brûlé trop de ses utilisateurs mobiles avec des prix élevés, un support horrible et un jeu de devinettes constant sur les fonctionnalités qui ont été supprimées. Comme dit le proverbe, trompe-moi une fois, honte à toi, trompe-moi deux fois, honte à moi.

