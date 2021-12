Le rembobinage mensuel de Nintendo nous rappelle les grands jeux et les mises à jour de novembre

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Depuis un bon moment, Nintendo produit des vidéos « Monthly Rewind » dans lesquelles une voix off très énergique nous guide à travers les versions clés et les moments du mois dernier. L’itération de novembre est arrivée et rappelle qu’il s’agissait d’un mois assez remarquable pour le Switch (et le mobile est également mentionné).

Bien sûr Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante sont un gros titre, avec les mises à jour de Pokémon Unite, et cela souligne également que nous avons eu des mises à jour substantielles des jeux existants – à la fois gratuits et payants – qui leur ont donné une vie supplémentaire. Nous étions de grands fans de Animal Crossing: New Leaf – Happy Home Paradise en particulier. Certains titres d’eShop assez décents sont également présentés, des adresses IP de haut niveau aux plus dingues Deeer Simulator : votre jeu de cerf quotidien moyen.

Le mois de décembre sera naturellement plus calme, même si certains jeux et mises à jour de téléchargement intrigants prendront probablement le relais en l’absence de titres de vente au détail les plus vendus.

