Le rembobinage mensuel de Nintendo présente la fin chargée jusqu’en 2021

Avec la fin récente de l’émission Nintendo Minute, la chaîne YouTube de Nintendo of America est actuellement limitée à ses vidéos Nintendo Power Podcast et Monthly Rewind en termes de contenu relativement unique. Bien sûr, des vitrines merveilleuses comme les diffusions Indie World et Nintendo Direct font également bouger les choses, mais en termes de développement de personnalités et de téléspectateurs réguliers, cela ne nous surprendrait pas si une autre émission hebdomadaire ou mensuelle était conçue cette année.

Dans tous les cas, les vidéos Monthly Rewind sont souvent une bonne montre en tant que résumés, nous rappelant dans ce cas que décembre a été relativement chargé et intéressant du point de vue de Nintendo. Cela a été motivé par la diffusion d’Indie World, mais nous avons également eu un succès de récompense de jeu pour Metroid Dread à célébrer. Et des trucs Pokémon, le narrateur dit beaucoup Pokémon.

Il ne fait aucun doute que 2022 sera une année intrigante pour Nintendo. ou non.

Dans tous les cas, cela vaut la peine de regarder pour se souvenir de certaines des choses amusantes qui se sont produites en décembre.