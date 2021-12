Le remboursement de la loterie de Noël est investi dans El Niño

23/12/2021 à 18:52 CET

Le prix ‘Gordo’ du tirage extraordinaire de la loterie de Noël 2021, correspondant au nombre 86 148, est apparu sur la scène du Théâtre Royal à 12,12 minutes.

Son départ entraîne le fait que tous les dixièmes du nul se terminant par 8 Ils reçoivent un remboursement de 20 euros, et par conséquent, les participations entraîneront le retour du même montant qui a été joué.

Le numéro 8 a été le remboursement du premier prix 24 fois au cours de l’histoire de la Tirage au sort extraordinaire de la loterie de Noël, après ce 2021, le nombre attribué avec 400 000 euros au dixième est tombé à 86 148.

Cependant, le numéro 5 est la réintégration la plus répétée, ayant été décerné un total de 32 fois. Il est suivi des numéros 4 et 6, avec 27 occasions chacun, selon les données de la State Lottery and Gambling Society of the State (SELAE), collecté par Europa Press.

Dans le Tirage Extraordinaire de la Loterie de Noël 2021 uniquement un autre des grands prix il a terminé en 8, à l’exception du ‘Gordo’. Concrètement, il s’agissait du quatrième cinquième prix, 24 198, doté de 60 000 euros pour la série.

Habituellement, le remboursement est utilisé par beaucoup pour répéter la fortune lors du tirage au sort des enfants, qui a lieu le 6 janvier et pour lequel les billets peuvent déjà être achetés dans le administrations et d’autres endroits activés pour cela.