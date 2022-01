Le remboursement record d’obligations d’entreprises n’est pas un problème

« Le rachat d’obligations d’entreprises est routinier et toutes les entreprises ne renouvellent pas nécessairement les emprunts. Le secteur BFSI, qui est engagé dans l’activité de prêt, pourrait être désireux d’emprunter », a déclaré Ajay Manglunia, MD et responsable des titres à revenu fixe institutionnels chez JM Financial.

Par Manish M Suvarna

Environ Rs 5,6 lakh crore d’obligations de sociétés doivent arriver à échéance en 2022, soit près de 20 % de plus que les remboursements dus en 2021. Selon les données compilées par la base de données Prime, le montant dû à l’échéance l’année dernière était de Rs 4,7 lakh crore, alors qu’il était Rs 5,4 lakh crore en 2020.

Les obligations d’entreprise comprennent celles émises par les entreprises et les banques.

La majorité de Rs 1,6 lakh crore est due par des sociétés de financement non bancaires ou des sociétés de services financiers, représentant 29% du montant total dû pour le rachat. Les banques du secteur public et les entreprises de fabrication ou de services doivent rembourser 1,20 crore lakh Rs ou 22% du total et 1,23 crore lakh Rs ou 22%, respectivement.

Les participants au marché ont déclaré que le remboursement des obligations de sociétés était peut-être le plus important de ces dernières années. Cependant, étant donné que les taux d’intérêt pourraient augmenter, ils s’attendent à ce que la plupart des entreprises et des banques rachètent leurs obligations au lieu de les reconduire.

En décembre 2021, les banques du secteur public (PSB) ont reconduit avec succès leurs papiers à un coupon inférieur ou similaire à celui de l’émission précédente. Toutes ces obligations étaient assorties d’une option d’achat exigible au cours de l’exercice en cours.

Cinq prêteurs publics – Bank of Baroda, State Bank of India, Canara

Bank, Punjab National Bank et Union Bank of India – ensemble, ont levé près de 24 471 crores de roupies via des obligations AT1 au cours de l’exercice 22, selon les données de l’ICRA. Auparavant, l’ICRA avait estimé qu’environ Rs 20 505 crore d’obligations AT1 de PSB et Rs 7 925 crore de banques privées étaient dus pour une option d’achat avec une majorité de Rs 19 750 crore due au second semestre de l’exercice en cours.

Les experts disent que les banques sont susceptibles de racheter leurs papiers dus en 2022 compte tenu de l’excédent élevé de liquidités dans le système bancaire ; seuls ceux dont le bilan est faible peuvent rouler sur leurs papiers.

Les négociants en obligations affirment que les entreprises n’auraient pas de mal à lever des fonds, car les investisseurs disposent d’une bonne quantité de liquidités et les entrées dans les programmes de dette des fonds communs de placement sont également importantes. « Les banques et les investisseurs ont beaucoup de liquidités et d’afflux et ils seraient désireux de déployer les fonds sous de bons noms. Nous pourrions voir les émissions augmenter de 15 à 20 % », a déclaré Manglunia.

