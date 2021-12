Le remdesivir sera utilisé chez les patients atteints de COVID-19 modéré à sévère : ministère de la Santé

Selon les directives cliniques publiées par le ministère de la Santé de l’Union pour la gestion de l’infection chez les patients adultes, il a été demandé au Remdesivir d’être « utilisé chez les patients atteints de COVID-19 modéré à sévère et ceux sans dysfonctionnement rénal ou hépatique dans les 10 jours suivant son apparition. de tout symptôme ».

Le Centre a déclaré vendredi que le médicament Remdesivir ne devrait être utilisé que chez les patients atteints de COVID-19 «modéré à sévère» et ceux sans dysfonctionnement rénal ou hépatique dans les 10 jours suivant l’apparition de tout symptôme. Il a également mis en garde contre l’utilisation du médicament chez les patients qui ne reçoivent pas d’oxygène ou à domicile. Selon les directives cliniques publiées par le ministère de la Santé de l’Union pour la gestion de l’infection chez les patients adultes, il a été demandé au Remdesivir d’être « utilisé chez les patients atteints de COVID-19 modéré à sévère et ceux sans dysfonctionnement rénal ou hépatique dans les 10 jours suivant son apparition. de tout symptôme ».

Le médicament Tocilizumab peut être envisagé pour une utilisation en présence d’une maladie grave (de préférence dans les 24 à 48 heures suivant le début de la maladie grave/l’admission en unité de soins intensifs), conformément aux directives. Le tocilizumab peut être utilisé en cas de marqueurs inflammatoires significativement élevés (CRP et/ou IL-6), l’état ne s’améliore pas malgré l’utilisation de stéroïdes et aucune infection bactérienne/fongique/tuberculeuse active. Le ministère a également déclaré que les personnes de plus de 60 ans, souffrant de maladies cardiovasculaires, d’hypertension, de diabète et d’autres états immunodéprimés, courent un risque élevé de maladie grave et de mortalité.

Selon les directives, les patients atteints de coronavirus ont été classés en ceux affectés par une maladie légère, modérée et sévère. Pour les maladies bénignes, l’isolement et les soins à domicile sont recommandés, tandis que l’admission dans un service est recommandée pour ceux qui luttent contre une maladie modérée et que les soins intensifs ont été recommandés pour les patients atteints de COVID-19 sévère, ont-ils ajouté.

