Le remède de Rob Zombie pour la normalité

Rob Zombie vu dans les années 2010 avec Hellbilly Deluxe 2, une suite de ses débuts brillants. Il a marqué son record le plus exagéré depuis des années, réaffirmant Zombie dans la nouvelle décennie en tant que champion sans faille des monstres, des fantômes et des fous. Et cette fois, il n’a pas attendu trop longtemps pour le suivre. Sorti le 23 avril 2013, Venomous Rat Regeneration Vendor a resserré l’emprise de Zombie sur le trône.

Bien qu’il s’agisse d’une suite, Hellbilly Deluxe 2 n’était pas une réplique d’anciens triomphes avec un nouveau travail de peinture brillant. C’est un album qui a vu Rob Zombie adopter une approche plus collaborative de l’écriture avec son groupe; un album qui, tout en étant incontestablement Rob Zombie, se sentait souvent – avec beaucoup de charme – comme un groupe de gars jouant des airs dans le garage de Zombie, entouré de toutes les choses étranges qui accrochent sans aucun doute à ces murs. (Sérieusement, pouvez-vous imaginer le garage de Rob Zombie?) Avec Venomous Rat Regeneration Vendor, cependant, il était temps de redonner la taille d’une planète aux choses.

Pour commencer – vous ne l’avez pas mal lu – ce disque s’appelle vraiment Venomous Rat Regeneration Vendor. Qui d’autre que Rob Zombie pourrait appeler un album comme ça et faire réfléchir les fans, oui, cela semble à peu près correct? Le fait qu’il ait suivi avec un album encore plus absurdement intitulé, The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser, dit tout, mais avec ses illustrations en Technicolor et ce surnom, Venomous Rat Regeneration Vendor ne crie pas exactement «subtil. ”

Ouvrir votre album avec une chanson intitulée “Teenage Nosferatu Pussy” ne l’est pas non plus. Le vendeur de régénération de rat venimeux est Zombie qui revient complètement à son meilleur ridicule, portant l’ensemble le plus colossal d’hymnes dignes de l’arène qu’il ait écrit jusqu’à présent au 21ème siècle.

«Teenage Nosferatu Pussy» est l’un des morceaux les plus légitimement sinistres de sa discographie, sa marche à mi-rythme mais sans remords suintante et à l’intention sinistre. À l’autre bout de l’échelle, il y a le morceau qui le suit immédiatement: le premier single «Dead City Radio And The New Gods Of Supertown». C’est là que la fête commence vraiment – les accents d’orgue Hammond et tout. Venomous Rat Regeneration Vendor est un disque sans inhibitions, de son titre à son écriture et à sa production, ce qui donne à Rob Zombie le son le plus légitimement massif qu’il ait jamais eu.

«Voici, les jolies créatures sales!» et «Lucifer Rising» sont tous deux des circuits particulièrement rapides pour Rob Zombie, montrant l’abandon imprudent d’un gang de motards graisseux. Pourtant, l’épaisseur de la guitare et les sons de batterie proposés leur donnent l’impression d’avoir le poids et la précision Rammstein, plutôt que le primitivisme décousu du punk – encore renforcé par le recrutement frais de Ginger Fish à la batterie (juste le joueur puissant qui a joué sur Marilyn MansonAntichrist Superstar, Animaux mécaniques et Bois sacré, alors). Rob Zombie faisait une fois de plus de la musique métal industrielle légitime – une musique qui ne pouvait se sentir chez elle que sur une scène avec d’énormes robots cracheurs de feu, ou l’endroit que Rob Zombie possède plus que presque tout autre artiste de métal: le dancefloor.

“Révélation Révolution” – qui s’ouvre avec un échantillon qui déclare que “la vie devrait être de l’extase” – est l’un des bruits sourds les plus sous-estimés de Zombie, l’homme lui-même se délectant tellement de son personnage alors qu’il ouvre la confiture avec, “Spray-paint un pentagramme sur ton visage, chante-le hey-hey-yeaaaah, »et délivre le refrain avec un ricanement monstrueux et entendu. “The Girl Who Loved The Monsters” est un club lent dans la lignée de “Living Dead Girl”, tandis que “Rock And Roll (In A Black Hole)” passe la moitié de son temps à se rapprocher d’une chanson de danse légitime, Zombie traînant à plusieurs reprises, “Tu dois ouvrir ton esprit, fille”, comme pour inciter quiconque attend les guitares – avant que la chanson explose soudainement en un riff si insistant, implacable et sacrément dur, comme “Whole Lotta Rosie” joué par The Terminator. C’est absolument magnifique.

Et puis il y a des moments qui sont tout simplement ridicules. Une couverture de Chemin de fer Grand Funk«Nous sommes un groupe américain»? L’intégralité de «Ging Gang Gong De Do Gong De Laga Raga»? Ce sont des niveaux de plaisir intergalactiques.

À ce stade de sa carrière, Rob Zombie n’allait jamais soudainement commencer à faire des déviations sauvages vers le doom progressif ou le post-rock artistique, donc en réalisant son album le plus ridiculement extravagant en une décennie, il a également fait l’un de ses plus engageants. Combinez cela avec la force de l’écriture de chansons à tous les niveaux – il n’y a pas une piste qui ne mérite pas sa place – et vous avez un véritable moment fort de fin de carrière entre vos mains.

