Le remix d’une blonde à l’eau de javel

Quel est le lien entre blonde et William Shakespeare ? En 1598, à l’acte III d’Henri V, le Barde écrivit les fameuses lignes « Une fois de plus à la brèche, chers amis, une fois de plus », en référence à la brèche dans la muraille de la ville d’Harfleur. À peine 390 ans plus tard, le 17 décembre 1988, Blondie est entrée dans les charts britanniques avec un album de remix faisant à la fois référence à cette citation et à l’image de Debbie Harry, dans son titre, Once More Into The Bleach.

Ce jeu de mots légèrement douloureux a introduit un album conçu par Chrysalis Records à l’époque pour garder le nom du groupe new-yorkais alors en sommeil dans le cœur et l’esprit de leurs fans. Blondie s’était séparée après l’album The Hunter de 1982 et était encore à neuf ans des retrouvailles qui se poursuivent à ce jour. En l’absence de tout nouveau matériel, le label a proposé une collection de mixes nouveaux et existants, de sept tubes de Blondie et six autres morceaux solo de Debbie Harry.

L’album a été introduit par le tout premier remix d’un tube de Blondie, connu sur le single sous le nom de « Denis ’88 », sur lequel leur premier tube britannique d’une décennie plus tôt a été remodelé par Dancin’ Danny D. Il a lutté pour atteindre le n ° 50. sur le graphique britannique, tandis que l’album est entré à un n ° 85 encore plus modeste. En février suivant, un deuxième single, un remix de « Call Me » du DJ néerlandais Ben Liebrand, a aidé l’album à revenir dans les charts pour un nouveau sommet n ° 50.

D’autres mixeurs très demandés de l’époque, tels que Shep Pettibone et les équipes de Teddy Riley & Gene Griffin et Bruce Forrest & Frank Heller, ont tous contribué à la collection de remix. Il en va de même pour Mme Harry et le groupe/compagnon de vie Chris Stein, avec leur propre mix de sa chanson solo « The Jam Was Moving ».

