Le remorquage de Verstappen met en danger la place de Perez en Q3 et coûte 0,5 seconde · .

in

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a félicité Sergio Perez pour les sacrifices qu’il a faits pour aider son coéquipier Max Verstappen lors des qualifications.

L’équipe a chorégraphié les courses du duo en Q2 et Q3 pour donner à Verstappen la meilleure position de départ possible pour la course de qualification de sprint de demain.

La paire a été expulsée des stands ensemble au début de la Q2, Perez menant Verstappen, la paire conservant un écart d’environ quatre secondes avant de commencer leurs tours. Alors que Perez a couru sans sillage d’une voiture devant, il a réalisé un temps de 1’21.146, ce qui n’était pas assez rapide pour s’assurer une place en Q3.

Lors de leurs derniers runs, Verstappen a de nouveau suivi Perez à une distance similaire. Cependant, cette fois, Perez a réussi à obtenir un remorquage d’Antonio Giovinazzi et a amélioré son temps à 1’20.882. Il a atteint la Q3 en seulement trois centièmes de seconde.

Horner a admis que l’équipe avait bien réussi. “Il dégringolait dans l’ordre”, a-t-il déclaré, “donc c’était un peu serré en Q2, mais heureusement, il en avait fait assez.”

L’équipe a répété la tactique en Q3. Cependant, cette fois, alors que Perez a de nouveau donné un remorquage à Verstappen sur les deux manches, il a effectué la dernière manche sans son propre sillage. Comme il était déjà neuvième au classement à ce stade, les chances qu’il quitte la cinquième ligne de la grille étaient minces. Cela s’est donc avéré: Perez a amélioré son temps, mais est resté neuvième, tandis que Verstappen n’a pas pu améliorer son temps du tout et est tombé de la deuxième à la troisième.

Néanmoins, Horner était satisfait du résultat global et du rôle que Perez y a joué.

“Nous savions en arrivant à cet événement que ce serait l’un des plus grands défis pour nous cette année”, a déclaré Horner. «Mais je pense qu’en tant qu’équipe, nous avons extrait tout ce que nous pouvions.

“Je pense que Checo a beaucoup joué le rôle de l’équipe, il a donné à Max un remorquage important pour pouvoir obtenir P3, sacrifiant environ une demi-seconde de son propre potentiel s’il avait eu un remorquage.”

Horner est satisfait des progrès réalisés par l’équipe sur une piste qui était auparavant l’un de ses sites les plus faibles. « Je pense que nous avons réduit de moitié le déficit par rapport à ce qu’il était l’an dernier ici », a-t-il déclaré. “Donc, pour la course de sprint demain, je suis d’accord avec ça.”

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Italie 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Italie 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :