Le remplaçant de Kamala Harris dont personne ne parle

Comme je l’ai suggéré hier, je pense qu’il y a des changements surprenants sur le chemin du DOJ. Je crois que Merrick Garland est sur le point de partir, et sur la base de récents rapports sur la construction de la faille à la Maison Blanche, je pense que Kamala Harris pourrait être en route pour le DOJ.

Ce serait une transition qui pourrait être vendue au peuple américain via les médias grand public et être acceptable. Kamala a été présentée comme une sauveuse de divers scénarios, dont chacun a lamentablement échoué. Elle a de l’expérience en tant que DOJ et ce serait quelque chose qu’ils pourraient essayer de vendre qu’elle «sauve» le DOJ de sa controverse.

Dans un segment récent sur Fox News, une discussion a eu lieu autour d’un e-mail cryptique que le Congrès était en train de préparer pour confirmer potentiellement un nouveau vice-président. Il semble que tout se met en place pour un nouveau vice-président pour Joe Biden qui peut essayer de le sauver de la vague rouge entrante qui semble évidente.

Plusieurs noms ont été mentionnés comme remplaçants potentiels dans le cadre du segment, mais qui remplacerait de manière réaliste Kamala Harris ? La ligne de succession ne s’appliquerait pas et les démocrates pourraient théoriquement mettre n’importe qui dans ce rôle. Il faudrait que ce soit quelqu’un derrière qui le parti pourrait s’unir sachant que Biden ne survivra jamais à un autre mandat s’il survit à celui-ci. Voici quelques-uns des noms qu’ils ont mentionnés, quelques-uns qui mériteront d’être pris en considération, mais un nom spécifique qui peut être un remplacement surprenant.

Gavin Newsom

Un nom mentionné dans le segment de Fox News était Gavin Newsom, le gouverneur de Californie. Il a récemment survécu à une élection de rappel et cela semble avoir renforcé ses actions en Californie. Il s’exprime bien et est apprécié de la gauche radicale. Il y a juste un problème : c’est un autre Blanc et ça ne marchera certainement pas pour la gauche radicale.

Stacy Abrams

Celui-ci semble un peu plus probable du fait qu’Abrams est une femelle noire qui pourrait remplacer Harris. Abrams était apparemment à l’étude dans le cadre du processus de sélection initial du vice-président, mais Harris a finalement été choisi. Abrams a été félicitée par la gauche radicale pour son travail en Géorgie, lui attribuant le mérite de leur « avoir livré le Sénat » en 2020.

Bernie Sanders

Un autre nom suggéré était Bernie Sanders. Sanders semble un candidat très probable derrière Harris étant donné qu’il est un radical progressiste. En vertu du 25e amendement, la nomination doit être approuvée par un vote majoritaire au Congrès. Il passerait facilement la Chambre tandis que les démocrates maintiendraient la majorité, mais le Sénat pourrait être un problème où la chambre est divisée 50-50. Je ne vois aucun républicain voter pour Bernie Sanders, même les « bipartites ». Je vois aussi cela comme un défi pour Kamala Harris compte tenu de ses critiques importantes à l’encontre de Sanders lors de la primaire.

Hillary Clinton

Quelqu’un d’autre a-t-il remarqué à quel point Hillary est revenue dans l’actualité plus récemment ? Presque comme si la machine de propagande des médias grand public et l’establishment voulaient qu’elle soit vue et plus visible. Clinton s’intégrerait facilement dans le rôle de vice-président compte tenu de son histoire et du fait qu’elle est une femme. Elle est assez progressive, sans être trop exagérée. Elle obtiendrait très probablement le vote d’un républicain au Sénat pour obtenir la confirmation, après tout, elle est une Clinton.

Pete Buttigieg

Fraîchement sorti de son congé de paternité de plusieurs mois, Pete Buttigieg pourrait se retrouver en lice pour être considéré comme vice-président. Il est encore une fois un leader radical qui s’exprime bien et qui est très progressiste pour aider à soutenir l’agenda. Ouvertement homosexuel, Buttigieg remporterait le vote d’intérêt spécial pour Biden mais s’aliénerait un grand pourcentage de démocrates modérés qui ne soutiennent pas l’homosexualité. Bien que possible, cela semble peu probable.

La carte sauvage

Bien que l’un d’entre eux soit un candidat possible pour remplacer Kamala, je pense qu’il existe encore un joker que beaucoup n’envisagent peut-être pas. Un qui tombe dans une catégorie spéciale et peut ne pas avoir toute l’attention. Celui qui pourrait se retrouver à emprunter une voie similaire à celle de l’ancien président Barack Obama.

Ce serait le sénateur Raphael Warnock de Géorgie. Warnock a remporté les courses spéciales en Géorgie même au milieu de la controverse qu’il a faite pour des déclarations antérieures. En fait, cela fonctionne en faveur des démocrates, car Warnock n’a peut-être pas beaucoup plus de squelettes dans le placard qu’ils doivent couvrir. C’est un démocrate qui s’exprime bien, extrêmement radical, et la machine de propagande traditionnelle pourrait faire tourner son histoire pour plaire à la communauté religieuse parce qu’il est un révérend.

Warnock a remporté une élection spéciale en 2020, mais ce mandat n’est valable que jusqu’aux élections de 2022. Les démocrates devraient faire face à une bataille difficile pour conserver le contrôle de la Chambre et du Sénat en fonction de leur programme jusqu’à présent et des élections de 2021. Warnock est un homme noir qui pourrait faire appel à la base, remplir son exigence de minorité et sortir de nulle part, tout comme Obama pour aider le parti.

Il fait partie des démocrates les plus populaires dans les sondages récents et a tenté de faire profil bas depuis son entrée en fonction au début de l’année. Les similitudes entre l’endroit où il se trouve et l’ancien président Barack Obama sont étonnamment similaires.

Le vote au Sénat est un vote à la majorité simple, auquel Kamala Harris pourrait passer la voix prépondérante. Harris dirait qu’il est de son devoir de transmettre la nomination sans aucune hésitation. Beaucoup diront que cela place le gouverneur Brian Kemp dans la file pour nommer le successeur et que les démocrates ne le voudraient pas. C’est-à-dire, à moins que les démocrates ne prévoient le remplacement juste pour le forcer aux élections de 2022.

Ce qui semble être un bon plan pour eux dans l’ensemble. Le faire ne ferait pas seulement courir le Sénat de l’Assemblée générale au contrôle, cela mettrait la réélection de Brian Kemp sous les projecteurs. Les démocrates vont cibler la Géorgie dans les courses de 2022 comme ils ne l’ont jamais fait auparavant.

Bien qu’il existe de nombreux autres noms qui pourraient être placés sur la liste, ceux-ci semblent parmi les plus probables. Alors que de nombreux démocrates aimeraient faire revenir Barack Obama, un Raphael Warnock pourrait-il être un remplaçant acceptable ?

