Le remplaçant de Miguel Cabrera n’a pas à attendre sa retraite

Les Tigres de Détroit ils ont parlé de l’avenir de leur super prospect Spencer Torkelson et ils ont clairement indiqué que ce joueur n’aura pas à attendre Miguel Cabrera retraite pour briller dans le Ligue majeure de baseball – MLB.

Selon un rapport de Jon Morosi, le directeur général des Tigres, Al Ávila, a parlé de l’avenir de Spencer Torkelson, qui est son espoir n ° 1 et a une forte projection pour sa carrière dans les ligues majeures, pour ce que nous comprenons que vous n’aurez pas à attendre longtemps pour cela, à tel point que peut-être et partagez le terrain avec Miguel Cabrera.

« Pour nous, c’est bon de savoir qu’il peut jouer au troisième but. À mesure que nous avançons, il finira probablement par être le joueur de premier but à temps plein », a déclaré Avila à propos de Torkelson.

Torkelson, qui était le choix n ° 1 au repêchage de la MLB 2020, est un joueur de champ intérieur qui peut jouer à la fois en première et en troisième base et depuis son élection, il a été catalogué comme le prochain Cabrera dans cette organisation de Detroit, mais avec ces déclarations du manager, il pourrait jouer dans l’antichambre et laisser l’initiale au Vénézuélien avant sa retraite.

Ainsi, ce jeune joueur, avec Cabrera actif, pourrait être promu dans les majors et jouer de ces manières :

Si Cabrera est 1B, il pourrait défendre 3B Si Miggy est DH, il pourrait être 1B

Comme on le sait, le Vénézuélien a annoncé qu’après la saison 2023, il prendra sa retraite des ligues majeures en tant que joueur, donc pendant au moins quelques années, cette perspective jouera avec la référence de cette équipe des Tigres, se souvenant que pour beaucoup, ce sera le remplacement de la légende de Maracay.

Pour son frappeur, jeu défensif et autre Torkelson est comparé à « Miggy », mais ses qualités prospectives seront très sûrement vues à l’avance et nous verrons à Detroit qui pourrait continuer avec l’héritage du Vénézuélien qui pour la campagne 2022 sera à la recherche des 3000 hits en MLB.

Les chiffres de Torkelson en Ligue mineure

Au cours de la dernière saison des ligues mineures, il a frappé 115 coups sûrs, 30 circuits, 91 points produits, 89 points marqués, laissant AVG de 0,267, OBP de 0,383, SLG de 0,383 et OPS de 0,935, ceci ayant une action en classe A, Double A et Triple A, jouant un total de 121 matchs.