Le remplaçant de Raikkonen sera connu d’ici deux semaines

Dans le tour d’horizon: le patron de l’équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, a déclaré que les rumeurs du marché des pilotes devraient être tranchées prochainement, affirmant que l’équipe devait “aller de l’avant”.

Vasseur : les nouvelles des pilotes pourraient être « avant Monza, après Monza ou avant Sotchi » Frédéric Vasseur a déclaré que la décision sur qui remplacera Kimi Raikkonen au sein de l’équipe interviendra avant le Grand Prix de Russie à Sotchi.

« Je ne sais pas si ce sera la semaine prochaine ou la semaine d’après, a expliqué Vasseur, mais je pense que maintenant nous avons presque toutes les cartes en main et nous devons avancer et prendre une décision.

« Et dans ce cas, nous pourrons le faire rapidement. Je ne sais pas si c’est avant Monza, après Monza ou avant Sotchi.

Valtteri Bottas devrait être confirmé comme remplaçant de Raikkonen, libérant un siège chez Mercedes qui sera occupé par George Russell.

Steiner : les équipes « cotiseraient » pour dédommager les détenteurs de billets Spa

Le directeur de l’équipe Haas, Günther Steiner, a déclaré que les équipes ne s’opposeraient pas à ce que l’argent soit utilisé pour dédommager les fans qui ont assisté au Grand Prix de Belgique d’une manière ou d’une autre. Seuls trois tours de course ont été disputés, tous derrière la Safety Car, avant que l’épreuve ne soit abandonnée.

Interrogé sur la forme que devrait prendre l’indemnisation, Steiner a déclaré: «Je n’ai pas d’opinion là-dessus car je ne connais pas les faits et les contrats en place et je fais des commentaires maintenant, peut-être que nous commençons quelque chose que nous ne voulons pas.

« Je suis sûr que la Formule 1 fera ce qu’il faut et si nous devons participer, je pense que nous participerons. C’est ce que nous devons faire. Mais quoi et quand c’est fait, ce n’est pas ce que je fais.

Kimilainen en pole W Series après seulement trois tours d’essais

Kimilainen impressionnée par la pole position de la W SeriesEmma Kimilainen a poursuivi sa victoire magistrale sur le mouillé à Spa avec la pole position à Zandvoort malgré un problème technique qui l’a limité aux essais. Kimilainen a battu Alice Powell de seulement sept centièmes de seconde, le meneur de points Jamie Chadwick étant deux dixièmes plus loin.

Immédiatement après la séance de qualification, Kimilainen a déclaré qu’elle se sentait « confuse » car un problème de chronométrage en direct a retardé la confirmation de son ingénieur de course qu’elle avait pris la pole. “Ce fut un combat vraiment très serré du début à la fin”, a-t-elle déclaré.

« Mon ingénieur ne m’a rien dit pendant tout le tour, puis à la fin, il m’a dit : ‘Oh, je suis tellement confus, nous avions une bonne voiture et tout, c’est P3. Non, non, non, attends, attends. Qu’est-ce que c’est? C’est P1. Ce qui était tellement bien, je me suis dit ‘wow, je pensais avoir fait un bon tour’.”

Kimilainen a déclaré qu’elle était particulièrement heureuse d’avoir été la plus rapide, compte tenu de son manque de course plus tôt. “J’ai tellement poussé à la fin, comme dans le dernier tour, puis j’ai fait une petite erreur dans le secteur trois et j’étais tellement sur le fil et j’espérais juste que je l’aurai.

“Quand je l’ai eu, je me dis, oui, parce que cette voiture était incroyable et ils ont fait un travail incroyable. Comme je n’ai fait aucun entraînement, seulement trois tours à cause du problème technique que j’ai eu à l’entraînement. Alors, oui, je suis heureux.

Hauger revient en pole F3 à Zandvoort

Le leader du championnat de Formule 3 Dennis Hauger, qui a connu des difficultés le week-end dernier à Spa, s’est remis en tête du peloton en remportant quatre points pour la pole position. Il a battu David Schumacher et Victor Martins pour être le plus rapide. Le plus proche rival pour le titre de Hauger, Jack Doohan, a pris la quatrième place.

Hauger, a rejoint le peloton de la F1 en louant les défis de Zandvoort, en particulier ses deux virages relevés.

“Il y a tellement de cambrure et tout ce qui se passe est vraiment technique, donc vous devez vraiment vous concentrer vers l’avant”, a-t-il déclaré. « Il y a des séquences assez rapides mais toujours techniques, c’est vraiment cool d’être à la pointe ici. Ça ne te pardonne pas si tu fais une erreur donc il faut vraiment tout mettre en place et c’est ce que nous avons réussi à faire en quali. J’en suis évidemment très content. »

Hauger, selon le format actuel de la F3, commencera la course de demain matin 12e, la pole lui donnant la tête dans la course de dimanche la plus riche en points.

Le retour de Correa à la course est un succès, même si les résultats ne l’ont pas toujours montré (Formule 3)

“« Le premier départ de course a été le plus difficile. Les courses n’ont pas été difficiles, mais j’y ai vraiment pensé. Dans la deuxième course, j’ai failli chuter là-bas (Raidillon), quand (Calan Williams et Amaury Cordeel) sont entrés en collision devant moi, et la première chose à laquelle j’ai pensé était l’accident. Je suppose que cela fait partie du processus d’être à nouveau là-bas. “

Déclaration d’équipe (DS Techeetah)

« Nous restons pleinement engagés envers l’équipe Techeetah Formula E, DS Automobiles, tous les membres de notre équipe et partenaires commerciaux. hâte de revenir au sommet du passionnant championnat du monde de Formule E la saison prochaine.”

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour un lien relatif au sport automobile monoplace à inclure dans le prochain tour d'horizon ., veuillez l'envoyer via le formulaire de contact.