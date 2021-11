Le remplacement à la pointe de Pogba « flatté » par les discussions sur le changement proposé à Man Utd

La starlette monégasque bien notée Aurélien Tchouameni a admis qu’il faisait de son mieux pour ignorer les spéculations entourant son avenir, alors qu’un certain nombre de grands clubs entourent le milieu de terrain.

Le joueur de 21 ans a passé 12 mois superbes avec l’équipe de Ligue 1, remportant une convocation en équipe de France. Son style de jeu a également été comparé à celui de la star influente de Chelsea N’Golo Kante.

Chelsea eux-mêmes sont l’une des nombreuses équipes à courir après Tchouameni, avec Manchester United, le Real Madrid et Liverpool gardent également un œil sur le jeune.

Les médias espagnols, en particulier, ont beaucoup insisté sur Tchouameni au Real. En effet, Marca avait récemment la talentueuse star sur sa couverture.

À cette fin, il a récemment été interrogé sur le fait d’être une star de la couverture dans une interview avec L’Equipe.

« Je me souviens que j’étais à Paris, après la Ligue des Nations, se souvient-il. «Je me suis réveillé et mon téléphone avait explosé.

« Mon père m’a appelé, on a parlé de tout et il m’a dit que j’étais à la une de Marca. Je suis allé sur Twitter et j’ai vu par moi-même.

« Je lui ai dit que c’était cool, mais qu’est-ce que ça fait vraiment ? Ce n’est pas le cas. La première page de Marca ne me définira pas ou ne me permettra pas de bien performer dans les matchs. Ce n’est pas la vraie vie, mais c’est le monde des médias, le football business. Ils parlent de moi aujourd’hui mais demain, ils parleront d’un autre.

« Dans le vestiaire, ils ont mis la couverture et se sont mis à rire » « Oh, tu nous quittes déjà ? ».

« C’est flatteur, mais je ne me réveille pas le matin en y pensant. »

La star de Monaco garde son calme sur la sortie de gros sous

Tchouameni a également souligné à quel point il essaie d’ignorer les discussions sur le transfert.

« Quand j’ai débuté à Bordeaux, les médias se demandaient déjà chaque été si Aurélien Tchouameni allait évoluer dans un club plus grand », a-t-il expliqué.

« En 2018, ils parlaient déjà de la Juventus ou de Milan.

« Je sais pertinemment que ce qui est vrai en octobre n’est pas nécessairement ce qui est vrai en juin. Si je commence à penser que je vais partir, cela se verra directement dans mes performances sur le terrain.

