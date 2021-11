Le remplacement de l’écran de l’iPhone 13 par un tiers ne ruinera pas Face ID, confirme Apple

Peu de temps après qu’Apple a dévoilé les combinés iPhone 13, les démontages habituels ont suivi. Ces procédures de démantèlement ont deux objectifs. Tout d’abord, ils découvrent les entrailles du téléphone, révélant les innovations d’Apple. Deuxièmement, ils déterminent à quel point il est facile de réparer les combinés. Dès que les démontages sont arrivés, nous avons appris que l’une des réparations d’iPhone les plus courantes s’accompagne d’une grande mise en garde en ce qui concerne les versions de l’iPhone 13. Les ateliers de réparation tiers risquaient de ruiner la fonctionnalité Face ID sans les outils appropriés, ce qui n’est pas le genre d’effet secondaire de réparation que vous voudriez de l’iPhone. Cependant, de bonnes nouvelles nous attendent. Apple a vu beaucoup de réticences à ce sujet et a confirmé qu’il résoudrait le problème via une mise à jour logicielle.

Remplacement de l’écran de l’iPhone 13

La série iPhone 13 présente le même concept de design que ses prédécesseurs et de nombreux produits phares Android. Ce sont des téléphones « sandwich de verre », ce qui signifie que le châssis en métal se trouve entre deux couches de verre, l’écran et le panneau arrière. L’iPhone 13 est plus durable que la plupart de ses concurrents, comme le montrent les tests de chute qui ont suivi la sortie fin septembre.

Mais le verre est du verre et peut se briser si les étoiles s’alignent. La hauteur, l’angle et la surface de contact influenceront la façon dont l’iPhone 13 survivra à ces accidents. C’est une chose de faire tomber une version iPhone 13 sur du béton et une autre de la laisser tomber sur un tapis. Idem pour la hauteur. Plus la chute est élevée, plus le risque d’endommager l’avant ou l’arrière du téléphone est élevé. Vous ne vous souciez peut-être pas du fait que le panneau arrière freine, mais vous opterez sûrement pour un remplacement d’écran si l’écran se brise.

C’est pourquoi vous devriez envisager d’utiliser des étuis et des protecteurs d’écran avec tous les téléphones sandwich en verre, modèles iPhone 13 inclus. Apple AppleCare+ peut être conseillé, et vous voudrez peut-être envisager de réparer votre iPhone uniquement dans les Apple Stores ou les magasins agréés.

Pourquoi Face ID est si important

Face ID est la méthode d’authentification biométrique la plus sophistiquée que vous puissiez obtenir sur un téléphone. Si vous utilisez des iPhones depuis l’iPhone X, vous savez à quel point c’est pratique. Déverrouiller le téléphone, se connecter aux applications, confirmer les achats numériques, tout fonctionne.

De plus, Apple a amélioré Face ID depuis cet appareil photo TrueDepth de première génération livré avec l’iPhone X. L’iPhone 13 est le premier iPhone Face ID à présenter une encoche plus petite.

Avoir un dysfonctionnement de Face ID serait assez gênant. Vous devrez vous fier à un code PIN pour déverrouiller et authentifier les mesures. Ce serait d’autant plus ennuyeux si vous découvriez que vous ne pouvez pas utiliser Face ID après avoir remplacé l’écran cassé de votre iPhone 13.

De gauche à droite : composants de la caméra Face ID, puce Face ID à côté d’un grain de sel, la zone d’affichage qui abrite la puce Face ID. Source de l’image : iFixit

Le bloc Face ID de l’iPhone 13 expliqué.

C’est le même iFixit qui expliquait il y a quelques jours le problème de la fonctionnalité Face ID suite aux remplacements d’écran de l’iPhone 13.

Après des tests supplémentaires, ils ont découvert que le remplacement des écrans deviendrait de plus en plus difficile pour les ateliers de réparation tiers. Le remplacement de l’écran est le travail de service iPhone le plus populaire sur le marché. C’est parce que beaucoup de gens abandonnent leurs combinés. Remplacer l’écran de l’iPhone 13 sans ruiner la fonctionnalité Face ID nécessite un équipement et des compétences spéciaux, explique iFixit.

Les ateliers de réparation auraient besoin de microscopes, d’outils de microsoudure et d’une formation approfondie pour remplacer l’écran de l’iPhone 13, a noté la société. En conséquence, les réparations peuvent prendre plus de temps. C’est parce que le microcontrôleur Face ID (vu ci-dessus) doit être transféré sur le nouvel écran à partir de celui qui est cassé.

En plus de fournir des démontages pour tous les nouveaux gadgets à la mode, iFixit est également un ardent défenseur du droit de réparation. Ils ont souligné la position d’Apple sur le droit à la réparation au cours des années précédentes, ainsi que les obstacles similaires qui ont entravé les réparations d’iPhone dans le passé.

Apple prendra en charge les remplacements d’écran de l’iPhone 13

La meilleure façon de faire réparer votre iPhone est un Apple Store ou un revendeur agréé. Vous n’aurez pas à vous soucier du remplacement de l’écran qui casse Face ID dans un tel cas, car cela n’arrivera pas. Le personnel de service Apple a mis en place un logiciel qui authentifie les remplacements d’écran.

Mais tous les propriétaires d’iPhone 13 n’ont pas cette option. Et certains pourraient choisir des ateliers de réparation tiers qui offrent des prix plus compétitifs. D’autres voudront peut-être réparer l’iPhone eux-mêmes.

Apple a confirmé à The Verge qu’il publierait une mise à jour logicielle pour lever la limitation de Face ID. Les réparations non autorisées ne briseront pas Face ID après la mise à jour, ce qui signifie que les ateliers de réparation n’auront pas à se soucier du transfert de l’ancien microcontrôleur Face ID vers un nouvel écran.

On ne sait pas quand la mise à jour iOS 15 qui résout le problème de Face ID sera supprimée. Mais Apple met régulièrement à jour iOS, donc le correctif devrait être bientôt là. Assurez-vous simplement de ne pas casser l’écran de votre iPhone pour l’instant.