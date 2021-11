Le remplacement de l’écran de votre iPhone 13 peut casser FaceID

Une équipe renommée de démontage de smartphones a appris quelque chose de troublant sur l’iPhone 13. Apple a ajouté un composant à l’écran du dernier iPhone. Remplacer l’écran de votre iPhone 13 par un service de réparation tiers pourrait casser FaceID.

En quoi l’écran de l’iPhone 13 est-il différent ?

Le site, iFixit, fait des démontages d’iPhone depuis des années. Il est également bien connu pour ses guides et tutoriels aidant les gens à réparer leurs appareils. iFixit a appris que le remplacement de l’écran de l’iPhone 13 désactive FaceID. Même si vous prenez l’écran d’un autre iPhone 13, votre iPhone affiche un message d’erreur indiquant « Impossible d’activer Face ID sur cet ‌iPhone‌ ».

Le problème est que Cupertino a ajouté un petit microcontrôleur à l’écran de l’iPhone 13. À moins qu’Apple ne couple votre iPhone et ce microcontrôleur, FaceID ne fonctionnera pas. Pire encore, le processus de couplage nécessite des outils auxquels seuls Apple et les membres de son programme de fournisseur de réparation indépendant ont accès.

Une autre attaque contre le droit à la réparation ?

Faire partie du programme de fournisseur de réparation indépendant d’Apple n’est pas une tâche facile. De nombreux rapports indiquent que les ateliers de réparation doivent faire face à des contrats et des exigences horriblement restrictifs pour avoir accès aux outils nécessaires. Le plus important de ces outils enregistre la réparation sur les serveurs cloud d’Apple. Il synchronise les numéros de série du téléphone et de l’écran.

iFixit a découvert une solution de contournement qui peut contourner le problème. Cependant, cela nécessite de retirer soigneusement le microcontrôleur de l’écran d’origine, puis de le souder sur le remplacement. C’est un processus très difficile et qui demande beaucoup de travail.La puce du microcontrôleur FaceID sur l’écran de l’iPhone 13 (Crédit image : iFixit)

Bien qu’il soit possible que ce problème soit un peu plus qu’un bogue, iFixit dit que cela semble peu probable.

Techniquement, oui: l’échec de Face ID pourrait être un bogue matériel très spécifique pour l’un des composants les plus couramment remplacés, un qui a en quelque sorte réussi les tests, n’a pas été corrigé dans une mise à jour logicielle majeure, et se trouve juste à verrouiller le genre de réparation indépendante dont l’entreprise ne profite pas. Il est plus probable, cependant, qu’il s’agisse d’une stratégie et non d’un oubli. Cette situation rend AppleCare presque indispensable pour les iPhones plus récents, à moins que vous ne sachiez que votre atelier de réparation local est prêt à relever le défi. Ou vous prévoyez simplement de ne jamais laisser tomber votre téléphone.

Cupertino s’oppose depuis des années au droit du consommateur à réparer. Apple a, dans les modèles précédents de l’iPhone, introduit des restrictions de réparation similaires. Parmi ceux-ci figurent Touch ID, la fonctionnalité True Tone et le remplacement des caméras de l’iPhone 12.