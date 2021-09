Le remplacement de Pogba pourrait coûter 117 millions

09/10/2021 à 12h40 CEST

Blanchiment d’Arnau

Comme si la pandémie n’avait pas existé, les millions sont apparus de manière inattendue pour casser la banque et le marché des transferts 2021/22 a provoqué un été absolument bizarre. Et il semble que les choses ne s’arrêteront pas là, et que les grands clubs européens feront sauter la banque sur les marchés à venir.

En fait, l’une des prochaines opérations décisives pourrait être de Paul Pogba. En été, il semblait que l’opération qui allait conduire Paul Pogba à porter les couleurs du PSG se rapprochait de plus en plus d’être réalisée, mais finalement elle n’a pas été réalisée. Et qui semble se positionner pour devenir une option d’avenir, bien qu’ayant signé Eduardo Camavinga, est le Real Madrid.

Paul Pogba sera l’une des clés de 2022, avec l’autorisation de Kylian Mbappé. Le Real Madrid sait déjà que l’attaquant français du Paris Saint-Germain sera la cible numéro 1, mais Florentino Pérez est également conscient que devra entourer Mbappé d’un environnement favorable, parmi ce qui pourrait cailler Paul Pogba. Un joueur pour tenter de relancer le Real Madrid et aspirer à tous les titres.

Avec l’arrivée de Cristiano Ronaldo, Jadon sancho et Raphaël Varane, Manchester United vous devrez vous débarrasser des gros copeaux pour rajeunir l’équipe et finir de la promouvoir et redevenir l’un des meilleurs d’Europe. ET l’un des joueurs désignés est le Gaulois. De plus, le milieu de terrain de French United termine contrat avec le «diable rouge» l’été prochain, en juin 2022, et le Real Madrid est l’un des favoris pour le remporter au prix de 0.

Declan Rice pourrait devenir son remplaçant

Mais Cristiano est un gagnant, et s’il Manchester United veut retourner aspirer à tout, doit entourer Ronaldo de grands joueurs. Pour cela, comme rapporté par ‘ESPN’, United continue de cibler Declan Rice pour renforcer votre zone de volant pour la saison prochaine.

Le footballeur de West Ham United est le joueur choisi pour renforcer le milieu de terrain du diable rouge. Un pari risqué d’un joueur qui a beaucoup de potentiel et que West Ham United ne laissera pas filer sans gagner. Votre club actuel n’est pas prêt à vous vendre de sitôt et il a encore un contrat jusqu’à l’été 2024. Selon la chaîne de télévision américaine, son prix de vente serait d’environ 117 millions d’euros, tandis que Manchester United a des pertes sur les marchés des transferts de plus de 200 millions d’euros au cours des quatre dernières années.

Après plus d’une décennie sans le faire, United espère être à nouveau le grand favori pour remporter la Premier League et concourir pour soulever l’Orejona. Le coup de grâce pour être à nouveau l’un des grands d’EuropeBien que d’autres comme Manchester City et Chelsea de Pep Guardiola soient également à la recherche des services du milieu de terrain de West Ham.

Après s’être illustré lors du dernier Championnat d’Europe avec l’équipe anglaise, restant dauphine, le milieu de terrain défensif a commencé à sonner dans toute l’Angleterre. Rice est l’un des meilleurs milieux de terrain de la Premier League ces dernières années et sa signature sera une nouvelle bataille au sein des grandes équipes d’Europe. Le jeu commence.