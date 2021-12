Le remplacement de Walmart pour McDonald’s à volets n’est pas ce à quoi nous nous attendions

Au cours des dernières années, Walmart a progressivement fermé les restaurants McDonald’s qui existaient auparavant dans bon nombre de ses magasins de détail à travers le pays. Maintenant, un nouveau venu surprenant cherche à prendre les devantures abandonnées et à les revitaliser. Selon un rapport de Eat This, Not That, Shawarma Press a ouvert un magasin à l’intérieur de Walmart et espère en ouvrir davantage dans les années à venir.

Un précédent partenariat entre McDonald’s et Walmart a mis 700 restaurants entièrement équipés dans des magasins de détail à travers le pays, mais ils ont tous commencé à fermer il y a une dizaine d’années. Dans de nombreux cas, d’autres chaînes de restauration rapide ont essayé de s’approprier les espaces avec plus ou moins de succès, mais aucune n’est comparable à Shawarma Press. La franchise est une étoile montante dans le jeu de la restauration rapide, et une présence dans les magasins Walmart pourrait être un bond en avant pour la marque.

Shawarma Press est déjà bien connu dans certaines parties du Texas. Il sert une version « fusion » du shawarma – un plat du Moyen-Orient composé de fines tranches de viande rôties sur un cône et coupées pour des bols, des assiettes, des salades ou des wraps. Shawarma Press pousse ces variations encore plus loin avec le Tandoori Press, le Tex-Mex Shawarma et d’autres variantes du repas classique.

Shawarma Press a connu une expansion rapide au cours des cinq dernières années, et on s’attend à ce qu’elle ne fasse qu’augmenter. Le fondateur et PDG de la société, Sawsan Abublan, a publié une déclaration aux journalistes disant que son déménagement dans le Walmart Supercenter de Plano, au Texas, « devrait être achevé début novembre » et qu’une nouvelle croissance est en cours.

« Nous avons été le premier établissement à introduire le shawarma dans le métroplexe de Dallas-Fort-Worth », a déclaré Abublan. « Certaines personnes ne le connaissent pas, alors nous expliquons que » shawarma « est le wrap, et « press » fait référence au gril ou à la plaque chauffante utilisé pour rendre le wrap croustillant. Les clients apprécient que le shawarma et le reste de nos plats soient fabriqués à partir de scratch, y compris des aliments de base méditerranéens tels que notre célèbre houmous, falafel et sauces. »

« Nous sommes ravis de cette opportunité de présenter notre concept de cuisine méditerranéenne rapide et décontractée à tout le monde », a ajouté Abublan. « Avec le lancement de 10 nouvelles franchises à Walmart et dans d’autres endroits, le moment est idéal pour ravir les clients avec les nombreuses saveurs délicieuses et les bienfaits pour la santé de la cuisine méditerranéenne. »

Les sites de Shawarma Press se trouvent désormais en Floride, au Texas et en Oklahoma, et d’autres apparaissent tout le temps. Si son partenariat avec Walmart se poursuit, cela pourrait laisser 700 restaurants à prendre.