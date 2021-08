Le remplacement du pass annuel de Disney a été annoncé et il y a de gros changements

Disney a commencé 2021 avec de sombres nouvelles pour les grands fans de leurs parcs à thème en janvier lorsqu’il a été annoncé que le programme des détenteurs de laissez-passer annuels prendrait fin. L’option populaire remplissait souvent Disneyland de locaux qui avaient la possibilité de prendre leurs week-ends et de passer des soirées libres dans l’endroit le plus heureux de la planète. Mais à la suite de la pandémie de COVID-19, a dû faire de nombreux ajustements, y compris cet avantage premium. Six mois plus tard, le remplacement de Disney a été annoncé et s’appelle le Disneyland Resort Magic Key Program.