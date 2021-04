Le remplacement par Google des cookies tiers sur Chrome est bloqué par d’autres plates-formes

Google vante sa nouvelle technologie FLoC depuis un certain temps, expliquant comment elle peut aider à préserver la confidentialité des utilisateurs tout en donnant aux annonceurs des résultats similaires à ceux des cookies tiers. La technologie, qui est destinée à remplacer à terme les cookies tiers, est actuellement testée dans Google Chrome, mais tout le monde n’en est pas satisfait. Les annonceurs ont initialement repoussé la technologie, mais certaines des meilleures alternatives de bureau Chrome se sont maintenant prononcées contre elle.

Dans une série de déclarations, Brave, Vivaldi et DuckDuckGo expriment tous leurs inquiétudes concernant la technologie FLoC de Google, qui regroupe les utilisateurs en “cohortes” basées sur des historiques de navigation similaires afin que les annonceurs tiers puissent cibler des groupes plutôt que des individus. L’idée est que l’approche est moins invasive et plus anonyme que les cookies tiers grâce à un traitement de données local, comme l’explique notre Jerry Hildenbrand. Malheureusement, tout le monde n’est pas d’accord pour dire que c’est la meilleure approche.

Le moteur de recherche DuckDuckGo a été le premier à s’exprimer la semaine dernière, soulignant comment Google l’a automatiquement activé pour des millions d’utilisateurs sans offrir au préalable le choix:

Si vous êtes un utilisateur de Google Chrome, vous serez peut-être surpris d’apprendre que vous auriez pu être automatiquement inscrit dans la nouvelle méthode de suivi de Google appelée Federated Learning of Cohorts (FLoC). Il vous regroupe en fonction de vos intérêts et de vos données démographiques, dérivés de votre historique de navigation, pour activer la publicité effrayante et d’autres ciblages de contenu sans cookies tiers …. Si vous lisez ceci dans Chrome alors que vous êtes connecté à un compte Google, oui , cela signifie probablement vous aussi, et si ce n’est pas maintenant, alors finalement.

Brave a qualifié les affirmations de Google concernant FLoC de “trompeuses”, car le problème avec les cookies tiers de suivi des utilisateurs sur les meilleurs téléphones Android s’applique principalement à Chrome:

De nombreux navigateurs n’envoient pas du tout de cookies tiers; Brave n’a jamais. Dire qu’une nouvelle fonctionnalité de Chrome améliore la confidentialité uniquement par rapport au statu quo Chrome (le navigateur le plus populaire du marché), est trompeur, égoïste et constitue une raison supplémentaire pour les utilisateurs de fuir Chrome.

Vivaldi met en évidence les problèmes à grande échelle avec FLoC et comment il peut affecter la confidentialité des utilisateurs dans certaines sociétés:

FLoC a des implications très graves pour les personnes qui vivent dans un environnement où certains aspects de leur personnalité sont persécutés – que ce soit la sexualité, le point de vue politique ou la religion. Tous peuvent faire partie de votre identifiant FLoC. Une dictature peut être en mesure de comprendre que les dissidents semblent souvent avoir l’un des cinq mêmes identifiants FLoC. Désormais, toute personne qui visite un site Web contrôlé au niveau national avec cette pièce d’identité peut courir un risque. Un pays qui proscrit certaines religions ou sexualités pourrait faire de même.

Les trois plates-formes ont bloqué la technologie FLoC de Google, ce qui signifie que toute personne qui les utilise n’a pas à se désinscrire manuellement. Si vous utilisez Chrome et que vous souhaitez désactiver FLoC, vous devez accéder à vos paramètres de confidentialité et de sécurité et choisir “Bloquer les cookies tiers”. Vous pouvez également vous assurer de rendre vos recherches Chrome invisibles avec le mode Incognito, et même si cela seul n’empêchera pas les publicités de vous cibler, l’activation d’extensions comme DuckDuckGo le fera.

Néanmoins, il s’agit d’un revers malheureux pour Privacy Sandbox de Google, qui fait déjà l’objet d’un procès en cours contre le monopole de Google sur les publicités sur ses plates-formes. Google devra faire plus de conviction s’il espère faire de cette nouvelle technologie un standard ou retourner à la planche à dessin et trouver une nouvelle façon de collecter nos données.