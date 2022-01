le remplissage du réservoir coûte 15 euros de plus

01/07/2022 à 10:57 CET

le Prix ​​du carburant a commencé l’année en mettant fin à la tendance à la baisse avec laquelle il a rejeté 2021, ce qui l’a conduit à enchaîner cinq baisses consécutives dans la dernière ligne droite de l’année, après être devenu plus cher la première semaine de 2022 de 0,2%.

Spécifique, le prix moyen du de l’essence s’élève en début d’année à 1 479 euros, ce qui représente une augmentation de 0,2% par rapport aux 1 476 euros du 20 décembre dernier, selon les données du European Union Oil Bulletin recueillies par Europa Press.

De son côté, le prix moyen du litre de gasoil Il a été placé cette semaine à 1 347 euros, en hausse également de 0,22 % contre 1 344 euros la semaine avant Noël, la dernière avec les données du bulletin en 2021.

Ainsi, le prix du carburant couper la spirale descendante dans lequel il était entré depuis fin novembre et qui a conduit l’essence et le diesel à s’éloigner des niveaux qui l’avaient placé au bord de ses plus hauts historiques.

Avec cette nouvelle montée, le remplissage du réservoir cette semaine commence en 2022 étant 23,3% plus cher qu’au début de l’année dernière dans le cas de l’essence et 24,14 % plus élevé dans le cas du diesel.

Remplissez la caution, jusqu’à 15 euros plus cher

A) Oui, remplir un réservoir d’essence moyen de 55 litres coûte désormais environ 81,3 euros, soit environ 15,5 euros de plus qu’il y a un an, alors que dans le cas du ravitaillement en diesel, il s’élève à près de 74 euros, soit environ 14,4 euros de plus que la première semaine de 2021.

Malgré ces niveaux, le prix de l’essence sans plomb 95 est en Espagne inférieur à la moyenne du Union européenne, située à 1 609 euros le litre, et dans la zone euro, avec un prix moyen de 1 669 euros. Dans le cas du diesel, quelque chose de similaire se produit, puisque le prix dans l’UE est de 1 489 et 1 520 dans la zone euro.

Le niveau inférieur des prix finaux par rapport aux pays voisins est dû au fait que l’Espagne, malgré les augmentations de TVA, des taxes et prélèvements plus élevés sur le biodiesel, continue d’avoir une charge fiscale plus faible, en général, que la communauté moyenne.