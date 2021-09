Le rendement de référence augmente pendant trois jours consécutifs sur des indices mondiaux

in

À la fermeture des heures de marché, les prix du pétrole brut Brent s’échangeaient à 80,02 $ le baril pour le contrat arrivant à échéance en novembre.

Par Manish M Suvarna

Les rendements des obligations de référence ont augmenté de près de 9 points de base au cours des trois derniers jours, faisant suite à une forte hausse des rendements du Trésor américain après que la Réserve fédérale a indiqué une réduction plus rapide que prévu de ses achats d’obligations et avec des prix du pétrole brut atteignant 80 $ le baril.

Mardi, le rendement obligataire de référence 6,10 %-2031 a clôturé à 6,2281%, contre 6,2087% à la clôture de la séance de bourse précédente. Le rendement de l’obligation de référence le 23 septembre oscillait autour de 6,1397%.

« Le pétrole est en ébullition, les rendements américains ont augmenté après la dernière réunion du FOMC et, au niveau national, la Banque de réserve indienne semble réticente à laisser les liquidités du système central augmenter davantage (avec des implications évidentes pour son programme d’achat d’obligations). Les négatifs mondiaux semblent avoir gagné ces derniers jours, entraînant ainsi une récente hausse des rendements », a déclaré Suyash Choudhary, responsable des titres à revenu fixe, IDFC AMC.

Cependant, une nouvelle hausse des rendements a été plafonnée sur des indices nationaux positifs, car le gouvernement a maintenu ses emprunts sur le marché au second semestre à un peu plus de Rs 5 lakh crore et n’a annoncé aucun emprunt supplémentaire.

Le gouvernement central a annoncé lundi qu’il emprunterait 5,03 lakh crore de roupies entre octobre et mars 2022. La projection tient également compte des exigences relatives au versement du solde aux États en raison d’une facilité de prêt adossé au lieu de la compensation de la TPS pendant l’année. Le ministère des Finances avait prévu d’emprunter 60% de 12,05 lakh crore au premier semestre, mais l’emprunt effectif s’élevait à Rs 7,02 lakh crore.

« Le calendrier d’emprunt n’a pas d’offre supplémentaire d’obligations, ce qui semble être en faveur du marché. Les emprunts du second semestre permettront de compenser les États pour un manque à gagner causé par la pandémie », a déclaré Kunal Sodhani, vice-président adjoint, Global Trading Center, Shinhan Bank India.

Les rendements du Trésor américain ont bondi au cours des trois dernières séances de bourse, les investisseurs du monde entier s’inquiétant des commentaires de la Fed, qui indiquaient une diminution plus rapide que prévu et une hausse des taux plus tôt que prévu. Les bons du Trésor américain ont augmenté de plus de 15 points de base au cours des trois dernières séances de bourse, alors qu’ils oscillaient lundi autour de 1,48%.

La hausse des prix du pétrole brut affaiblit également les sentiments des traders sur le marché obligataire. Les prix du pétrole brut Brent ont augmenté pour la cinquième journée consécutive et ont atteint la barre des 80 $ le baril mardi en raison d’une offre serrée et d’une demande croissante alors que les activités économiques reprennent dans le monde entier.

Les acteurs du marché ont déclaré que si les prix du pétrole continuaient d’augmenter avec les rendements du Trésor américain, une nouvelle hausse des rendements des obligations de référence ne pouvait être exclue. “La fourchette plus large pour le G-Sec à 10 ans semble maintenant être de 6,10 % à 6,35 %”, a déclaré Sodhani.

