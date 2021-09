Le rendement des obligations augmente en raison des inquiétudes concernant les emprunts et l’inflation

in

Les concessionnaires d’une banque d’État ont déclaré que les rendements devraient rester stables mardi. Cependant, une nouvelle hausse des prix du pétrole exercera une pression sur les rendements.

Le rendement de l’obligation de référence à 10 ans a terminé en hausse lundi, alors que le sentiment s’est atténué face aux informations selon lesquelles le gouvernement de l’Union pourrait emprunter davantage de fonds au second semestre de l’exercice pour compenser les États pour la TPS et les inquiétudes concernant l’inflation de l’IPC en août, les concessionnaires mentionné. Le rendement obligataire 6,10%-2031 a clôturé à 6,1920 %, contre 6,1782% lors de la séance de bourse précédente.

De plus, une légère hausse des rendements du Trésor américain vendredi et les prix du pétrole brut ont encore poussé les rendements à la hausse. “Les rendements ont augmenté aujourd’hui (lundi) car il y avait des inquiétudes concernant les chiffres de l’inflation et comme les marchés avaient trop monté la semaine dernière, les traders ont enregistré peu de bénéfices”, a déclaré Mahendra Kumar Jajoo, directeur des investissements, revenu fixe, Mirae Asset. Gestionnaires d’investissement (Inde).

Les données du gouvernement publiées après les heures de marché ont montré que les prix modérés des produits alimentaires comme les légumes ont fait baisser l’inflation des prix de détail pour le troisième mois consécutif à 5,3% en août, dans la zone de confort de la RBI.

L’agence de presse Newsrise, citant des responsables, a rapporté que le gouvernement prévoyait d’emprunter Rs 84 000 crore d’octobre à mars pour financer la compensation de la TPS aux États. Cet emprunt supplémentaire fera partie du plan du gouvernement d’emprunter Rs 1,59 lakh crore.

Les acteurs du marché s’attendaient à ce que l’inflation de l’IPC reste globalement inchangée en août, car les prix des denrées alimentaires devraient fléchir. “Nous nous attendons à ce que l’inflation de l’IPC reste globalement inchangée à 5,66% en août contre 5,59% en juillet. L’inflation alimentaire devrait légèrement augmenter de 5 points de base à 4,01 % contre 3,96 % en juillet, tirée par une hausse de 0,8 % en glissement mensuel de l’indice, contre une hausse de 1 % en juillet. L’inflation sous-jacente devrait rester stable à partir de juin à 5,9% », a déclaré un rapport de la Kotak Mahindra Bank.

Vendredi, les rendements des bons du Trésor américain ont fortement augmenté alors que l’indice des prix à la production a augmenté de 0,7% en août. L’indice des prix à la production mesure les variations moyennes des prix reçus par les producteurs nationaux. C’est un indicateur utilisé par la Réserve fédérale pour apporter des modifications à sa politique. Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont augmenté à 1,339 %.

Les prix du pétrole brut Brent ont augmenté de plus de 1% lundi en raison des inquiétudes concernant les approvisionnements américains après les dommages causés par l’ouragan Ida. À la fin des heures de marché, le brut Brent s’échangeait à 73,28 $ le baril, en hausse de 36 cents ou 0,49% pour l’échéance de novembre.

“Nous nous attendons à ce que le papier à 10 ans reste dans la fourchette 6,15-6,25% à court terme”, a déclaré Upasna Bhardwaj, vice-président senior de la Kotak Mahindra Bank.