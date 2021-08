Le rendement des obligations de référence chute alors que les prix du pétrole brut fléchissent

« Les traders ont pris leurs positions sur les obligations à 5 ans qui ont entraîné une baisse des rendements. De plus, il a obtenu le soutien de la chute des prix du pétrole brut, qui est la principale raison de la chute d’aujourd’hui », a déclaré un concessionnaire d’une banque d’État.

Les rendements de l’obligation de référence à 10 ans 6,10 %-2031 ont chuté de 1 point de base à 6,2214% lundi en raison de l’amélioration des sentiments, après que les prix du pétrole brut Brent sont tombés en dessous de 70 $ le baril sur le marché international, ont déclaré les concessionnaires.

“La baisse des rendements de la nouvelle obligation de référence à 10 ans est principalement due à la baisse des prix du pétrole brut Brent après que la Chine a imposé des restrictions de voyage à la suite de l’augmentation des cas de Covid sur le continent”, a déclaré un négociant principal d’une grande banque publique. Les prix du pétrole brut Brent sont sous pression, le deuxième pays consommateur de pétrole au monde ayant imposé des mesures strictes pour freiner la propagation des cas de coronavirus. Cela arrive à un moment où l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés ont prévu d’augmenter la production. Les prix du brut Brent s’échangeaient à 67,99 $ le baril, en baisse de 2,71 $ ou 3,83 % pour le contrat arrivant à échéance en octobre 2021.

“La baisse des prix du pétrole sur le marché international devrait atténuer la pression inflationniste en Inde, qui était actuellement au-dessus de la bande de tolérance supérieure de la RBI”, a déclaré un négociant d’une petite banque de financement.

Au cours des deux derniers mois, l’inflation a augmenté en raison de la hausse des prix du pétrole et des matières premières. Cela a contraint la RBI à réviser sa projection d’inflation de l’IPC à 5,7% pour 2021-2022 dans la politique monétaire du 6 août.

Les acteurs du marché s’attendent à ce que la nouvelle obligation de référence à 10 ans se négocie entre 6,15 % et 6,25 % à court terme alors que le marché attend l’inflation de l’IPC cette semaine. “La baisse des prix du pétrole brut cette semaine, suivant le raffermissement du dollar et les inquiétudes concernant la demande mondiale dans un contexte d’augmentation des taux d’infection, devrait aider légèrement les sentiments cette semaine”, a déclaré Upasna Bhardwaj, vice-président senior de la Kotak Mahindra Bank, dans un rapport.

Pendant ce temps, les rendements des obligations les plus échangées ont chuté entre 2 et 4 points de base lundi. La baisse des rendements de l’obligation à 5 ans, qui est l’obligation la plus négociée sur le marché, a été attribuée à la baisse des prix du pétrole et à sa présence dans l’enchère du Government Securities Acquisition Program 2.0 (G-SAP) qui se tiendra le 12 août.

« Les traders ont pris leurs positions sur les obligations à 5 ans qui ont entraîné une baisse des rendements. De plus, il a obtenu le soutien de la chute des prix du pétrole brut, qui est la principale raison de la chute d’aujourd’hui », a déclaré un concessionnaire d’une banque d’État.