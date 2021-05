Le rendement en dividendes de Brookfield REIT attire l’attention des analystes; IIFL Securities initie une couverture avec ‘Buy’

Brookfield India REIT a gagné 15% depuis le 26 mars. (Image: REUTERS)

Le prix des parts du Fonds de placement immobilier Brookfield (FPI) a grimpé de plus en plus haut après avoir atteint un creux à la fin de mars. Brookfield India REIT a gagné 15% depuis le 26 mars. Avec cela, la société de courtage et de recherche nationale IIFL Securities a initié la couverture de la FPI avec une notation «Achat». Les analystes de l’IIFL considèrent Brookfield REIT comme un jeu de dividendes attrayant avec un portefeuille de haute qualité et un pipeline de croissance visible. Actuellement, Brookfield India REIT se négocie à Rs 253 pièce, toujours en dessous de son prix d’introduction en bourse.

87% d’occupation pour le portefeuille initial

Géré par Brookfield Asset Management, le Brookfield India REIT est le seul véhicule immobilier commercial public et institutionnel du pays. Le FPI possède un portefeuille initial de quatre grands parcs de bureaux de type campus, situés dans des marchés clés tels que Mumbai, Gurugram, Noida et Kolkata. Le portefeuille initial a un taux d’occupation de 87% et 75% des contrats de location bruts sont conclus avec des sociétés multinationales. La fiducie d’investissement a détenu sur les clients actuels avec un loyer perçu de 99% au cours des neuf mois se terminant en décembre 2020.

Bien que la deuxième vague de covid-19 fasse des ravages dans tout le pays, IIFL affirme que ce n’est qu’un retard dans la reprise pour le FPI. «De bonnes perspectives de recrutement dans le secteur informatique maintiennent une position à long terme sur la demande favorable. En tant que tel, Brookfield REIT a une faible expiration des locataires au cours de l’exercice 22/23, et 3,7 m² de perspectives de location contre 1,4 m² de vacance, offrant un confort à la baisse », indique le rapport. 50% des locataires de Brookfield REIT proviennent de l’espace informatique.

Croissance à long terme intacte

IIFL croit que la demande à long terme pour Brookfield REIT demeure intacte. Le parc de bureaux en Inde reste faible par rapport aux marchés développés, laissant une marge de croissance. En outre, IIFL a ajouté que les entreprises en Inde ont commencé à regrouper leurs multiples bureaux en un seul emplacement dans une ville. “Il y a une préférence pour la consolidation dans de grands parcs de bureaux, qui ont la capacité de fournir un espace d’expansion à l’avenir grâce à de nouveaux développements ou à l’expiration des baux existants”, indique le rapport.

Rendement le plus élevé parmi les pairs cotés

Les FPI doivent distribuer 90% de leurs flux de trésorerie aux porteurs de parts, ce qui en fait des jeux de dividendes attrayants. «Alors que la pandémie s’atténue, nous considérons BIRET comme un cadre de rendement stable à deux chiffres, offrant un flux de dividendes stable (~ 8%) et un Cagr de location d’environ 4-5% ou plus», a déclaré IIFL. Selon la firme de courtage, Embassy Office Parks REIT offre actuellement un rendement de 6,8%, suivi de 5,9% offert par Mindspace. Cependant, Brookfield India REIT, selon IIFL, a un rendement de 8,5%, le plus élevé parmi ses pairs cotés au prix actuel du marché.

IIFL a une cote «d’achat» sur Brookfield India REIT avec un prix cible de 275 roupies par part. «Nous pensons que la performance opérationnelle de BIRET, la concentration sur la distribution, un bilan sain qui peut soutenir le développement organique et les acquisitions rendent les récompenses de risque à long terme favorables», ont-ils ajouté.

