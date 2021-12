Le rendu de presse fuite du Galaxy S22 Ultra montre le prochain produit phare de Samsung dans ses moindres détails

Le Galaxy S22 Ultra est sur le point d’être le nouveau téléphone le plus excitant de Samsung depuis longtemps. Le S21 Ultra a peut-être pris en charge le S Pen et quelques autres choses intéressantes, mais la plupart des rumeurs et des fuites jusqu’à présent laissaient clairement entendre que son successeur était sur le point de devenir complètement Note, avec un emplacement S Pen approprié et un construction plus boxer. Jusqu’à présent, cependant, notre aperçu de la conception du téléphone a été guidé soit par des rendus CAO non officiels, soit par du matériel factice. Pour clôturer 2021 sur une bonne note, cependant, nous obtenons maintenant notre regard le plus officiel sur le S22 Ultra, sous la forme d’un rendu de presse divulgué.

Le célèbre leaker Evan Blass vient de s’adresser à Twitter pour publier un collage d’images avec des photos du S22 Ultra de l’arrière, du côté et de l’avant, ainsi qu’un aperçu du S Pen inclus. Il n’y a vraiment rien de nouveau à signaler dans la conception, car cela correspond exactement à ce que nous avons vu dans les fuites précédentes – le dos est presque entièrement affleurant, à l’exception de sa configuration de caméra proéminente, et le cadre ressemble à de l’aluminium poli. Le S Pen partage ici un design presque identique à celui des téléphones Note, car il peut désormais tenir dans son propre emplacement. En revanche, le S Pen pour le S21 Ultra et le Z Fold3 étaient des accessoires externes, car aucun des deux téléphones avait un stockage interne de stylet.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Cela ne devrait pas tarder avant que Samsung se prépare à devenir officiel avec ce produit phare – une fois le lancement du Galaxy S21 FE du mois prochain terminé, l’annonce de la série S22 devrait suivre peu de temps après. Pourtant, nous parlons d’au moins un mois, ce qui est amplement le temps pour que cela coule beaucoup plus.

Le meilleur de 2021 : notre smartphone, Chromebook, montre intelligente et écouteurs préférés

Liste annuelle des meilleurs de l’année d’AP

Lire la suite

A propos de l’auteur

Arol Wright (200 articles publiés)



Arol est journaliste technique et contributeur à Android Police. Il a également travaillé comme rédacteur d’actualités/de reportages chez XDA-Developers et Pixel Spot. Actuellement étudiant en pharmacie, Arol a un faible pour tout ce qui touche à la technologie depuis son enfance. Lorsqu’il n’écrit pas, vous le trouverez soit plongé dans ses manuels, soit en train de jouer à des jeux vidéo.

Plus d’Arol Wright