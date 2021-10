Le renégat de TMC Rajib Banerjee se prépare pour «ghar wapasi» alors que les défections augmentent les inquiétudes du BJP au Bengale occidental

Cela survient quelques jours après que Rajib Banerjee a ébouriffé les plumes en faisant l’éloge de Mamata Banerjee pour sa victoire aux élections partielles de Bhabanipur.

Dans une nouvelle secousse pour le BJP du Bengale occidental, le renégat de TMC Rajib Banerjee devrait revenir au parti au pouvoir aujourd’hui lors de la réunion publique du secrétaire général de TMC, Abhishek Banerjee, à Tripura, a rapporté l’agence de presse ANI. Cela survient quelques jours après que Banerjee a ébouriffé les plumes en faisant l’éloge de Mamata Banerjee pour sa victoire aux élections partielles de Bhabanipur.

L’unité du Bengale du BJP était contrariée par le fait que Banerjee ait été nommé « invité spécial » à l’exécutif national du BJP malgré le fait qu’il ait critiqué l’opposition du BJP à Mamata Banerjee et pris ses distances avec le parti après sa défaite au siège de l’assemblée de Domjur à Howrah en mars-avril. les sondages. Banerjee avait remporté le siège à deux reprises depuis 2011, lorsque le TMC est arrivé au pouvoir pour la première fois.

