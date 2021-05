Le renouveau arrive aux joueurs occidentaux plus tard cette année ⋆ .

]]>]]>

NCSoft a annoncé qu’il apporterait le Blade & Soul: Revival mise à jour gratuite pour les joueurs occidentaux plus tard cette année. Cette mise à jour mettra à niveau le moteur du jeu vers Unreal Engine 4 ainsi que quelques autres fonctionnalités qui iront bien avec la base de fans de ce MMO sur le thème asiatique. Une nouvelle bande-annonce peut être vue ci-dessous à côté de certaines des captures d’écran récemment publiées.

La mise à jour gratuite plus tard cette année fournira plus que de simples mises à niveau graphiques et de performances, La relance apportera également d’autres changements et améliorations, notamment:

Changement de classe – Un nouveau système sera implémenté qui donnera aux joueurs la liberté de changer de classe et d’objets exclusifs à la classe, augmentant ainsi les options de jeu pour tous. Système de combat de donjon réactif – Ce système donnera aux joueurs un retour instantané sur les héroïques de combat sous la forme d’animations à l’écran. Cela s’appliquera également aux attaques conjointes, à la protection des parties et à d’autres situations lorsqu’elles sont bien exécutées. Système de difficulté de donjon – Pour créer une expérience plus dynamique pour les joueurs vétérans, un nouveau système de difficulté de donjon sera ajouté. Cela créera un défi supplémentaire pour les joueurs lors des parties ultérieures.

En plus de ce qui précède, la mise à jour comprendra également une foule d’autres améliorations telles que des avancées graphiques / d’éclairage, un chargement amélioré et une optimisation du réseau et une amélioration de l’interface utilisateur.

Recherchez plus de nouvelles sur le Blade & Soul: Revival mise à jour à venir.

]]>]]>

