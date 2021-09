Le renouveau d’AJ Green est-il réel ?

in

La victoire 31-19 des Cardinals sur Jacksonville dimanche a mis fin à la plus longue sécheresse à trois chiffres de la carrière d’AJ Green. Pour la première fois en près de trois ans, l’écarteur prolifique a disputé un match de 100 verges.

Green, autrefois un pro Bowler éternel, a vu sa carrière de Bengal se terminer comme la plupart des carrières de Bengal; malheureusement. Il a raté sept des huit derniers matchs de 2018 et l’intégralité de 2019 en raison de blessures alors que Cincinnati s’effondrait en morceaux. Il est revenu à un nouveau quart-arrière, mais n’a pas réussi à développer un lien significatif avec Joe Burrow. La blessure au genou de la recrue a signifié que ses dernières semaines en rayures de tigre ont été passées à attraper des passes de Brandon Allen et Ryan Finley – une véritable fin de football de Cincinnati à son séjour là-bas.

Cela l’a laissé dans le besoin de se réinventer à 33 ans. Il l’a peut-être trouvé avec un autre jeune quart-arrière vainqueur de Heisman.

Grâce à trois matchs avec Kyler Murray, le taux de capture de Green a rebondi aux niveaux de 2013. Ses verges par prise ont augmenté de plus de huit par rapport à 2020. Ses 10,1 verges par cible sont actuellement un sommet en carrière.

Tout cela soulève une question importante : AJ Green est-il enfin à nouveau AJ GREEN ? Ou est-ce une petite oasis dans le désert grandissant de sa carrière ?

Le cas d’AJ Green: il est en bonne santé, dans une attaque par passe verticale, et ne se fait pas doubler

En trois matchs, Green n’a que 10 attrapés mais 181 verges de réception. Extrapolez cela sur une saison complète de 17 matchs et le vétéran est en lice pour sa première campagne de 1 000 verges depuis 2017. C’est une houle surprenante pour un joueur dont la star est tombée jusqu’en WR67 dans les repêchages fantastiques cet automne.

Pourtant, il y avait des raisons de croire qu’il pourrait contribuer lors de sa première saison loin de Cincinnati. Même dans une année 2020 difficile, Green est resté une cible fiable de 6 pieds 4 pouces et 205 livres capable de ramasser des mètres difficiles. Même s’il ne pouvait pas torréfier les cornerbacks en tête-à-tête, il pourrait créer un effet de levier pour décrocher les premiers essais même contre une couverture serrée :

C’était peut-être tout ce que les cardinaux recherchaient après que Larry Fitzgerald ait raccroché ses crampons officieusement (comme vous, j’espère également que Larry reviendra à temps pour une dernière course théorique en séries éliminatoires de l’Arizona). Mais le grand jour de Green au cours de la semaine 3 – cinq attrapés, 112 verges – était un aperçu de ce qu’il peut fournir dans ce rôle de vétéran au-delà des obliques et des routes de croisement courtes.

Comme Julio Jones, il a atteint un point dans sa carrière où il peut utiliser sa capacité à identifier les défenses, associée à sa taille et à ses mains solides, pour trouver et exploiter des trous dans le jeu de passes intermédiaires. Combiné avec l’offensive verticale de Kliff Kingsbury et la capacité de Murray à gagner du temps dans la poche, cela fait de lui une troisième option très précieuse pour un jeune quart-arrière qui trouve encore son coup.

Parlons un peu plus de l’endroit sur la liste de souhaits de Murray. La nouvelle viabilité de Green a coïncidé avec une baisse du graphique de profondeur. Lorsque les défenses adverses ont affronté les Bengals, arrêter leur écart de 1 000 verges était la priorité claire. Cela s’est même poursuivi jusqu’en 2020, où les Browns ont suivi Green avec Denzel Ward, l’un des meilleurs jeunes effaceurs de passes du jeu, et l’ont *toujours* suivi avec une aide à la sécurité tout au long de la soirée.

Green a terminé ce match aux heures de grande écoute avec trois captures sur 13 cibles. C’est le pire résultat de sa carrière dans un match où il a eu au moins 11 passes lancées. C’était également un signe avant-coureur des choses à venir dans une saison où une star diminuée au large n’a capté que 45% des passes lancées vers lui.

Il n’a pas eu ce genre d’attention en 2021. L’aide à la sécurité ne le touche pas lorsque les arrières défensifs doivent s’inquiéter de la destruction à tout faire de DeAndre Hopkins ou des responsabilités explosives après la capture de Christian Kirk. ou les jeux de Rondale Moore ou, à droite, le fait que Murray peut tirer le ballon vers le bas et courir 25 verges à la fois sur n’importe quel tenu.

Cela signifie que les jours à trois chiffres ne seront pas la norme, mais une production stable pourrait l’être. Green a marqué six cibles dans chacun de ses matchs jusqu’à présent cette saison. Il a également été ciblé, en moyenne, sur des itinéraires plus courts que ceux qu’il avait en tant que Bengal – de 13,7 mètres en aval en 2020 à 11,7 cette année.

Il n’est pas déraisonnable de penser qu’il pourrait attraper 65% de ses cibles comme il l’a fait à son apogée avec Cincinnati. Même avec son rôle actuel dans l’offensive de l’Arizona, cela se traduit par une semaine moyenne avec quatre attrapés et 59 verges par match – pas génial, mais toujours suffisant pour 1 000 verges avec la percée occasionnelle et les déceptions incluses.

L’affaire contre AJ Green: les équipes qu’il joue sont à bout, et ses chiffres ne sont pas si bons

Considérons-nous vraiment un joueur qui, selon le match, pourrait être le WR3 ou le WR4 de son équipe, comme BACK ? Est-ce qu’à peine dépasser 1k en 17 matchs est-il suffisant pour déclarer Vert corrigé ? Que pouvons-nous vraiment tirer d’un match contre Jacksonville – actuellement tout le monde réussit?

Voici le classement DVOA de la défense par la passe des trois équipes qu’il a affrontées jusqu’à présent : 30e, 22e, 28e. Green a joué certains des pires secondaires de la ligue et n’a encore attrapé que 55% de ses cibles. Le Tennessee a accordé 7,8 verges par passe cet automne, mais lorsque Green a lancé le ballon lors de la semaine 1, ce nombre est tombé à 4,2. Les Jaguars, si complètement choqués par la journée de 100 verges de Green au cours de la troisième semaine, ont échangé l’ancien demi de coin du premier tour CJ Henderson aux Panthers contre des pièces de rechange moins de 24 heures plus tard.

Si Green s’appuie sur le succès de la semaine 3, il pourrait rencontrer certains des mêmes problèmes qui l’ont limité à la fin de son mandat à Cincinnati. Murray s’est efforcé de l’intégrer tôt et souvent lors du premier match de la saison contre le Tennessee, mais le vétéran a eu du mal à créer une séparation, finalement décevant un jour où son quart-arrière était par ailleurs en feu (cinq touchés au total).

Encore une fois, c’était contre la défense contre la passe classée 30e de la ligue. Ce n’est pas rare. Au cours de trois semaines, ses 2,4 mètres de séparation par cible se classent dans les 25 pour cent inférieurs des larges et des extrémités serrées de la NFL. À titre de comparaison, Hopkins a une moyenne de 3,4 mètres de séparation. Moore pointe à 5,8.

Si les choses ne marchent pas tôt, Murray se contente de faire descendre son vétéran dans les rangs. Green n’avait qu’un seul objectif après la mi-temps de la semaine 1. Il a également été victime d’erreurs directes frustrantes. Il a déjà deux drop sur 18 cibles. Il a également effacé un premier essai potentiel au début de Nashville en oubliant directement où se trouvait la ligne de touche:

Le verdict

Green n’est pas la menace de réception de 1 400 verges qu’il était à son apogée, mais il est toujours un élément précieux de l’attaque par la passe de Kingsbury et, pour nos besoins, un large-out fantastique de back-end viable. Bien que ses erreurs mentales soient préoccupantes, je suis d’accord avec cela jusqu’au dernier morceau d’orange du Bengale s’écoulant de son système. Green ne laissera pas tomber 11% de ses passes à l’avenir, mais il a également beaucoup plus de balles contestées à venir en raison de sa séparation décroissante.

Pourtant, Murray a l’intention d’incorporer son vétéran au large dans l’attaque par la passe. Les Cardinals vont foutre le bordel dans des matchs difficiles, comme en témoignent leurs 39 reculs lors de la bataille de la semaine 2 contre les Vikings. Même si Green est le troisième ou quatrième homme, il est clair qu’il va obtenir des cibles.

Tant qu’il couvre une zone de torréfaction ou des arrières défensifs de niveau Jaguar et qu’il ne se fait pas corser par des coins d’homme à homme d’élite, tout ira bien.