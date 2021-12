Le renouveau de Dembele est un feuilleton dont Barcelone n’a pas besoin

Comme la plupart d’entre vous qui lisez ceci le savent, j’ai été l’un des critiques les plus féroces d’Ousmane Dembele dans le passé.

Même dans un passé récent, j’ai été connu pour prendre quelques coups au pot contre le vainqueur de la Coupe du monde française.

C’est peut-être plus à cause de mes propres frustrations envers un joueur qui a clairement tout pour plaire mais qui n’a pas joué au niveau dont il est vraiment capable de manière assez régulière.

Soyons honnêtes, il possède quelque chose que personne d’autre dans l’équipe du Barça ne possède, et quand il est à 100% en forme et en plein vol, il est un plaisir à regarder.

S’il peut simplement éviter les blessures pendant une période prolongée et exécuter sa dernière balle plus souvent qu’il ne l’a fait, franchement, il peut économiser au club un joli centime en frais de transfert car il ne sera pas nécessaire de rechercher un joueur avec exactement le les informations d’identification qu’il a.

Ousmane Dembélé vient de publier cela sur ses histoires Instagram – alors qu’il est en pourparlers avancés avec Barcelone pour prolonger son contrat, expirant actuellement en juin 2022. #FCB pic.twitter.com/gC5hsTHUUZ – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 26 décembre 2021

Xavi l’évalue clairement et le persuader potentiellement de rester – apparemment à un salaire inférieur à celui qu’il recevrait ailleurs – ne peut pas être sous-estimé.

Les footballeurs ont besoin de confiance pour donner le meilleur d’eux-mêmes et il est évident que l’entraîneur a donné exactement cela à Dembele.

De plus, à 24 ans, il y a certainement eu des signes de début de maturité du joueur, à la fois sur le plan footballistique et personnel.

Encore loin de ses supposées années de pointe en tant que joueur, il y aura beaucoup plus à venir de Dembele, et jusqu’à récemment, on pensait que ceux-ci seraient au Camp Nou. En effet, l’image ci-dessus issue du compte Instagram du joueur faisait allusion à ses intentions.

Cependant, tout comme ce qui s’est passé à Dortmund lorsqu’il a voulu rejoindre le Barça, les choses ont mal tourné.

Si l’on en croit les rumeurs, la tête de Dembele a encore été retournée par son agent qui aurait exigé des frais de signature de 40 millions d’euros pour son client et un salaire de 40 millions d’euros par an.

Sa monnaie d’échange, apparemment, est que le club peut se le permettre étant donné qu’il conserve son intérêt pour la signature d’Erling Haaland cet été, ce qui, pour ce que ça vaut, reste mon opinion sur la raison pour laquelle Leo Messi a été autorisé à partir dans le première place.

Le rôle clé qu’Ousmane Dembélé peut avoir dans la configuration de Xavi devient clair. Xavi veut que ses ailiers étendent vraiment le terrain haut et large et cela joue sur les points forts de Dembélé avec son superbe jeu 1v1 des deux pieds. C’était la principale source de création de chance du Barça contre Séville. – Panel de Premier League (@PremLeaguePanel) 21 décembre 2021

En tout cas, je m’égare.

L’intérêt pour le Français de Premier League semble assez réel, le club doit donc prendre une décision.

Compte tenu de la situation financière actuelle, ils ne peuvent pas s’attarder sur celui-ci, faisant des allers-retours et perdant un temps précieux sur le marché des transferts.

Le club a fait son offre et devrait s’y tenir. Il ne sert à rien de casser sa tirelire et le Barça sera toujours plus grand que n’importe quel individu. En particulier celui qui a joué moins de la moitié des jeux à sa disposition et a maintenant son agent tenant une arme, métaphoriquement parlant, à la tête de Laporta.

Il peut absolument être important pour le nouveau Barcelone que Xavi vise à construire, mais, encore une fois, s’il y a une réticence perçue à s’engager – immédiatement – alors le club n’a d’autre choix que de se laver les mains.

La seule question qui reste est de savoir s’ils pourront lui demander des honoraires en janvier ou s’ils devront le garder sur place jusqu’à la fin de la campagne, ce qui serait un arrangement très insatisfaisant.