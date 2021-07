Le renouveau de Puado avec l’Espanyol, très en bonne voie

03/07/2021 à 19:27 CEST

Roger Payro

Très bonne nouvelle pour l’Espanyol. Super, en fait. Le renouvellement de Javi Puado, le grand mal de tête de Rufete pendant des mois et qui a mis toute la paroisse bleue et blanche mal à l’aise est sur le point de culminer avec une fin heureuse. Un résultat qui satisfait les deux parties, qui depuis le début ont cherché à continuer main dans la main. Quand c’est la volonté, tout est plus facile. Selon les compagnons de ‘La Grada’, l’attaquant signera un contrat jusqu’en juin 2026.

La croissance de Puado au cours de la dernière année a été exponentielle. Son “Erasmus” au Real Saragosse l’a aidé à se sentir à nouveau comme un footballeur et en deuxième division, mais déjà de retour avec la veste bleue et blanche, a été l’un des architectes de l’ascension. Ses performances sont passées de moins en plus et il a formé un excellent partenariat avec des stars déjà établies dans l’équipe telles qu’Adrián Embarba et Raúl de Tomás.

Assurer sa continuité était un objectif prioritaire du club, qui prévoyait de l’avoir fermé il y a des semaines mais a déjà signé pour le mettre sur la bonne voie. heures avant l’équipe commence la pré-saison.

Après des mois de négociation, l’officialité de l’accord est “Pente des petites variables & rdquor;, selon le support précité. Des positions très proches qui, à part une hécatombe, conduiront à la photo tant attendue de sa rénovation. Leur lien actuel expire en 2022.

Le nouveau contrat correspondra à l’importance de Puado dans le groupe Vicente Moreno. Comme le rappelle ‘La Grada’, le canterano a rejeté les offres succulentes du premier. L’Espanyol s’est hissé à la hauteur et a présenté des conditions économiques proches des chiffres qu’il a rejetés et surtout un rôle fondamental dans l’équipe.