Le renouveau du logement étudiant et du co-living

Co-Living a un potentiel à long terme dans les villes métropolitaines. Cependant, c’est le moment de la consolidation du marché.

Le moteur du co-living est la jeune main-d’œuvre et les étudiants qui se rendent généralement dans les villes métropolitaines pour des études, des stages ou des emplois. Le logement étudiant et la cohabitation ont pris de l’importance au cours des dernières années lorsque la génération Y&Z a mis en place des concepts d’économie et de commerce partagés. Il a donné de l’importance à plusieurs opérateurs de coliving comme Zolo Stays, OYO Life, NestAway, Hoolive, Stanza Living, Olive Living et bien d’autres. Cependant, le concept d’« économie partagée » a été mis à rude épreuve à l’ère de la pandémie. Le travail à domicile et le travail hybride devenu monnaie courante ont eu un impact sur l’occupation des lieux de travail et des installations de cohabitation.

Des conditions économiques incertaines, des pertes d’emplois, du travail à domicile et des migrants retournant dans leurs villes natales respectives à la suite de l’épidémie de Covid-19 ont paralysé le secteur naissant de la cohabitation. La migration vers les zones urbaines est le principal moteur de la demande d’espaces de cohabitation. L’Inde a connu environ 35 à 40 millions de pieds carrés d’absorption de bureaux de catégorie A chaque année jusqu’en 2019. Cependant, en 2020, l’absorption nette a diminué de 10 à 15 %, ce qui devrait rester faible en 2021. Le taux de chômage a également atteint 11,3 %. au cours de cette période.

De plus, le travail à domicile a été multiplié par 10 pour la main-d’œuvre existante, ce qui a entraîné moins de preneurs pour les espaces de cohabitation. La situation s’est améliorée entre décembre 2020 et mars 2021, lorsque le taux d’occupation a été rétabli à environ 45 à 50 % dans la plupart des installations de co-living. Pourtant, bientôt la deuxième vague a mis un frein à partir du deuxième trimestre.

Dans l’état actuel de la situation au quatrième trimestre 2021, le secteur semble beaucoup plus optimiste qu’auparavant. Le facteur principal est la vaccination qui est sur le point de toucher la barre des 100 cr. Le taux de chômage est en baisse à 6,8 % par rapport au sommet précédent. L’embauche par les sociétés informatiques s’est accélérée, suivie par une solide performance du secteur. Et en plus, la plupart des organisations rappellent leurs employés au bureau.

Côté logement étudiant, les campus devraient à nouveau bourdonner pour les semestres impairs. Colliers a sondé 150 instituts privés à travers le pays. Il a révélé que les étudiants migrants sont plus de 200 000 sur ces campus, alors que seulement 60 à 70 % des étudiants sont actuellement hébergés en foyer. Ainsi, créant un marché inexploité de 60 à 70 000 lits potentiels.

Le logement étudiant et le coliving offrent des solutions rentables aux jeunes migrants qui, autrement, sont confrontés à de nombreux défis dans une ville métropolitaine pour trouver un logement dans une société de logement. Il existe des problèmes de sûreté et de sécurité en dehors de diverses valeurs de nuisance créées à partir de différences culturelles. Le secteur va gagner en force et en dynamisme alors que le taux d’occupation des bureaux atteindra un pic d’ici 2022.

Co-Living a un potentiel à long terme dans les villes métropolitaines. Cependant, c’est le moment de la consolidation du marché. Alors que de nombreux acteurs qui n’avaient pas pu soutenir l’assaut de l’année précédente ont quitté l’entreprise, d’autres ont profité de l’occasion pour renforcer leur position par des acquisitions et des expansions stratégiques. Le secteur connaîtra également une adoption croissante de la technologie, des prix innovants et une meilleure expérience de séjour. Comme chaque défi apporte également des opportunités, l’industrie connaîtra un revirement et une transformation dans les temps à venir.

(Par Subhankar Mitra, directeur général, Services consultatifs (Inde), Colliers)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.