« Le renouveau ? Il m’a fallu une minute pour me décider “

26/08/2021 à 16h02 CEST

Fernando Alonso Il s’est présenté en conférence de presse à Spa, à l’approche du GP de Belgique, après avoir annoncé son renouvellement pour Alpine en vue de la saison prochaine. Une procédure puisque, comme le pilote asturien lui-même l’a souligné, se poursuivre en 2022 “n’a jamais fait de doute”.

Fernando a expliqué que lorsqu’il est revenu en F1 après une absence de deux ans, il a signé un contrat d’un an plus un contrat optionnel avec Alpine. et que ce qui a été annoncé aujourd’hui est l’officialisation de cette deuxième année.

“Dans ma tête, tout était déjà prévu pour 2022 avec les nouvelles règles, c’est pourquoi je suis revenu à ce sport. Mais il faut faire confiance à l’équipe et faire de bonnes courses. Cela ne faisait aucun doute, le contrat était un plus un et à un moment donné, nous devions le finaliser l’année prochaine. Il m’a fallu une minute pour prendre la décision. Je suis très content de l’équipe, je suis très content du retour et je cherche la même chose l’année prochaine”, a-t-il déclaré. Alonso

En vue de ses attentes pour ce week-end en Belgique, qui accueille le douzième événement de la saison et marque le retour à l’action après une pause estivale de trois semaines, Alonso a souligné qu’ils ont des options pour être compétitif et plus s’ils confirment le prévisions de pluie dans les Ardennes.

« La Belgique a été un bon week-end pour Renault en 2020. Nous pouvons être compétitifs, bien qu’en même temps nous sachions où nous en sommes, que la Q3 est notre objectif maximum samedi et nos points dimanche. La météo sera une menace de vendredi à dimanche, nous profitons de ce facteur en Hongrie et nous verrons ce qui se passe ici », a déclaré Fernando.

Il a également commenté son affichage avec l’Alpine A521 en préambule des 24 heures du Mans : freiner si fort après De telles longues lignes droites sont très compliquées dans une Formule 1, ce n’est pas habituel, et le pneu aurait tendance à bloquer ».

Enfin, il a exclu d’élargir son calendrier avec d’autres compétitions, même s’il n’exclut pas de revenir plus tard sur ses tentatives à Indianapolis : de nouvelles règles et tout le travail que nous aurons à faire l’année prochaine. En ce moment, je m’amuse avec ce tour. Je pense que je suis maintenant à un niveau qui me satisfait, alors j’espère montrer et démontrer un peu plus maintenant dans la deuxième partie de la saison et l’année prochaine. Le futur? Je verai. De tous les défis que j’ai tentés en dehors de la Formule 1, celui d’Indy n’est pas encore terminé, il sera donc toujours sur la liste des objectifs. »