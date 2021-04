Le renouveau sportif et moral de Karl-Anthony Towns

Ils ont mal peint les choses pour Villes de Karl-Anthony au vu de ses graves crises émotionnelles ces derniers temps, mais le talent peut tout faire. Après avoir perdu sa mère, malade du COVID-19, et averti de graves déséquilibres dans sa cohérence mentale, en venant parler dans le passé de son ami imaginaire Carlito, celui de Minnesota Timberwolves Il semble avoir retrouvé sa joie de jouer au basket et connaît une excellente saison. Il y a beaucoup de rumeurs qui le placent en dehors de la franchise de Minneapolis et le fait d’être proche de la moyenne de 50% en buts sur le terrain, 40% en triples et 90% en lancers francs, fera se multiplier les « copines » du marché NBA.

KAT a presque une saison 50/40/90. 24,5 PPG

11.1 RPG

4.3 APG

49/39/88% pic.twitter.com/XkfoKMXtuG – StatMuse (@statmuse) 6 avril 2021