Le renouvellement de l’ULIP existant reste-t-il une décision financière judicieuse? Trouver

Dans la récente proposition budgétaire de suppression de l’exonération fiscale sur le produit de l’échéance des ULIP, divers experts ont déclaré que la poursuite des investissements par le biais de renouvellements dans les ULIP reste une décision financière judicieuse.

Les polices d’assurance liées à l’unité ou ULIP sont un outil financier complet qui offre aux clients un élément de protection contre les circonstances imprévues et se double d’un produit d’investissement offrant la flexibilité nécessaire pour accroître leur patrimoine en fonction des conditions du marché.

Prashant Tripathy, directeur général et chef de la direction, Max Life Insurance a déclaré: «Dans le récent budget de l’Union, le gouvernement a annoncé que le produit à l’échéance des ULIP avec une prime annuelle globale supérieure à Rs 2,5 lakh au cours de tout exercice financier sera responsable de impôt sur les plus-values. »

Il ajoute: «Cependant, la proposition budgétaire n’est applicable que pour les ULIP émis après le 31 janvier 2021. Par conséquent, cela n’affecte pas les performances ni ne réduit l’importance du produit pour les assurés qui l’ont acheté avant le 1er février 2021, ce qui rend ULIP un outil d’investissement et de protection attractif dans lequel continuer à investir. »

Quels sont certains des avantages du maintien des polices existantes (émises avant le 1er février 21)?

Les experts du secteur affirment que, que les clients achètent un nouvel ULIP ou décident de renouveler leur politique existante, la plupart récolteront le double avantage d’accroître leur richesse et de protéger l’avenir de leurs familles.

En dehors de cela, Tripathy déclare que «les assurés qui ont acheté des ULIP avant le 1er février 2021 peuvent bénéficier de multiples avantages en renouvelant leurs polices existantes. Par exemple, la prime payée sur le produit continue de bénéficier de la déduction de la section 80C jusqu’à Rs 1,5 lakh par an, qui est également disponible pour les nouveaux ULIP. »

En outre, si la prime annuelle reste inférieure à Rs 2,5 lakh, les assurés continueront à obtenir des retours en franchise d’impôt en vertu de l’article 10 (10D). De plus, le produit de la prestation de décès est également exonéré d’impôt.

En vertu de l’article 194DA, le produit du revenu est exonéré de la TDS et les titulaires de police n’ont pas à payer de taxe sur les transactions sur titres (STT) lors du rachat de ces ULIP.

Tripathy ajoute: «En continuant à investir dans ULIP, on reste financièrement protégé en plus d’avoir une croissance régulière de l’investissement au fil du temps.» En outre, il contribue également à protéger la richesse en offrant la flexibilité de modifier les fonds d’investissement choisis en fonction des conditions du marché.

Quelles seront les implications pour les assurés qui maintiennent leur police ULIP?

Les experts disent que les assurés qui ont acheté ULIP avant le 1er février 2021 n’auront aucune incidence sur leurs plans et sont libres de profiter des avantages fiscaux existants même lors du renouvellement des polices existantes. Les modifications annoncées lors du budget de l’Union ne s’appliquent qu’aux clients qui ont acheté ou prévoient d’acheter une nouvelle police après le 31 janvier 2021.

Tripathy dit: «Dans le cas où de nouveaux ULIP sont achetés avec une prime annuelle globale supérieure à Rs 2,5 lakh au cours de n’importe quel exercice, les retours ne seront plus exonérés d’impôt.» Cependant, les deux assurés ULIP qui paient des primes supérieures et inférieures à Rs 2,5 lakh peuvent bénéficier de retours exonérés d’impôt sur les prestations de décès sous réserve des conditions mentionnées à l’article 10 (10D).

