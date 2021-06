Le renouvellement de Messi pourrait forcer Griezmann à quitter Barcelone – rapport

in

Lionel Messi devrait prolonger son séjour à Barcelone cet été et signer un nouveau contrat de deux ans au Camp Nou, mais son renouvellement de contrat pourrait avoir des ramifications pour le reste de l’équipe.

Le nouveau contrat du capitaine pourrait même signifier que le Barça finira par devoir faire ses adieux à un grand nom comme Antoine Griezmann dans le mercato estival afin d’équilibrer les comptes.

L’Esportiu rapporte que le nouveau contrat de Messi verra l’Argentin gagner “environ 100 millions d’euros par saison” à Barcelone, qui s’étalera sur cinq ans. Alors que le club est ravi de garder Messi, le rapport ajoute que son nouveau contrat “est un casse-tête pour la direction sportive”.

Afin de se conformer aux règlements de la Liga, le Barça devra libérer 200 millions d’euros de la masse salariale. Des réductions de salaire et des ventes seront nécessaires, mais il est également possible qu’un grand nom doive être vendu et c’est là que Griezmann entre en jeu.

On pense que Griezmann n’a pas vraiment eu l’impact attendu d’un joueur qui a coûté 120 millions d’euros au cours de ses deux années à Barcelone et n’a toujours pas vraiment une place naturelle dans le onze de départ.

Le Français a encore trois ans sur son contrat et veut le voir, mais serait prêt à discuter avec le Barça après l’Euro. Griezmann a été en bonne forme pour la France lors du tournoi et affrontera la Suisse en huitièmes de finale lundi.