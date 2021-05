Le renouvellement d’OPPO Watch arriverait à la fin de l’année et se targuerait d’autonomie | La technologie

Une fuite révèle que le renouvellement de la montre OPPO arriverait à la fin de l’année et le ferait avec un processeur Qualcomm, en plus d’utiliser Wear comme système d’exploitation.

Lors de Google I/O, ceux de Mountain View ont révélé une excellente nouvelle pour leur système d’exploitation mobile et aussi un projet visant les appareils intelligents. Ce projet est la conversion de Wear OS à Wear et l’alliance avec des sociétés telles que Samsung et Fitbit pour améliorer considérablement le système d’exploitation des appareils portables.

Jusqu’à présent, la smartwatch la plus attendue était celle que Samsung préparerait et que Tizen quitterait au profit de Wear., mais les discussions ont commencé sur la montre OPPO Watch 2. Cette montre serait un renouvellement de la montre OPPO que nous avons vue en décembre de l’année dernière et qui accompagnait la OPPO Reno 4 Pro 5G.

Ceux d’OPPO ont choisi un processeur signé Qualcomm, le Snapdragon 2500 accompagné de 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. Le système d’exploitation qu’il a choisi était ColorOS Watch, mais son remplacement arriverait avec Wear. Et, est-ce que, Les fuites disent que dans les pays asiatiques comme la Chine, il monterait une version de ColorOS Watch basée sur Android 8, tandis que la version internationale arriverait avec Wear.

Le processeur qu’OPPO aurait choisi serait le Qualcomm Snapdragon 4100 et il aurait toutes les améliorations que le montage de cette nouvelle puce signifie. L’une de ces améliorations et qui irait également de pair avec la section logicielle est l’autonomie, car elle pourrait avoir une semaine d’autonomie. Il a également été commenté qu’il arriverait dans différentes tailles de poignet, 42 millimètres et 46 millimètres.

Toutes les données qui ont été divulguées sont des rumeurs, bien qu’ayant une première génération, il serait logique que ceux d’OPPO renouvellent leur appareil. Pour le moment, tout ce que nous pouvons faire, c’est attendre que ces données deviennent officielles et que, comme OPPO Watch, ce renouveau atteigne les frontières de notre pays afin de l’analyser.