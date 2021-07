Le répartiteur 911 sous le feu de la gestion de l’appel troublant de Richard Sherman ⋆ 10z viral

Lorsque la femme de Richard Sherman, Ashley Moss, a appelé le 911 mercredi matin, elle avait peur pour la vie de son mari.

Alors que Moss a affirmé que Sherman était agressif et ivre, c’était l’affirmation selon laquelle il menaçait de se suicider qui aurait vraiment dû être un signal d’alarme.

Ashley Moss avait clairement peur pour son Richard Sherman, et elle a été accueillie par un répartiteur grossier qui n’était clairement pas équipé pour faire face à ce qui se passait.

Immédiatement après avoir révélé que Sherman menaçait de se suicider, le répartiteur a demandé l’adresse et s’il y avait des armes sur la propriété. Lorsqu’un Moss effrayé a essayé de répondre, le répartiteur a commencé à perdre patience.

« Tu ne m’as pas laissé finir. Vous devez arrêter d’interrompre », a déclaré le répartiteur à Moss.

Lorsqu’Ashley Moss a poursuivi en disant à l’opérateur que Richard Sherman essayait de combattre son oncle, la réponse a été : “Essayer de combattre quelqu’un et être réellement physique est deux choses différentes.”

Au fur et à mesure que l’appel passait, Moss est devenu de plus en plus inquiet et le répartiteur est devenu de plus en plus agacé (ou c’est ce qu’il semblait). Moss a continué à réitérer qu’elle avait besoin d’aide dès que possible.

« Je gère ça. Vous devez arrêter de me dire ça », a déclaré le répartiteur.

Lorsqu’un autre membre de la famille a téléphoné pour essayer de donner plus de détails sur l’état de Richard Sherman, le répartiteur était encore une fois froid. « Monsieur, je n’ai besoin de parler qu’à une seule personne », a-t-elle déclaré.

Bien que nous devions donner la priorité à la santé mentale dans ce pays, nous devons également repenser la façon dont certains cas tels que la situation de Richard Sherman sont surveillés. Lorsqu’une femme appelle la police, manifestement inquiète pour la vie de son mari, elle ne devrait pas rencontrer un répartiteur froid et grossier.

Je ne sais pas quel est le protocole exact pour les répartiteurs du 911, mais ça doit être mieux que ça.

