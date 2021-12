Le répartiteur de la police de Chicago, Keith Thornton Jr., claque Lori Lightfoot

Un répartiteur 9-1-1 de Chicago s’élève contre le maire Lori Lightfoot après être devenu viral dans une vidéo Facebook dénonçant un pic de criminalité dans la ville des vents.

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook la veille de Noël, Keith Thornton Jr. a fustigé Lightfoot au milieu de la recrudescence de la criminalité à Chicago.

«Quand vous dites Chicago, les gens ont peur. C’était comme si c’était une zone de mort. Plusieurs de mes officiers qui m’ont envoyé un texto, d’accord, et ont dit qu’ils avaient peur », a-t-il déclaré. « Ils sont fatigués de ces bêtises. Ils n’ont aucun soutien et ils ont peur d’être seuls là-bas.

Thornton a également déclaré :

Et je prie pour que vous regardiez ça parce que vous êtes une honte et j’en ai marre. Et votre ville en a marre. En fait, ce n’est pas votre ville. La ville de Chicago en a marre.

Apparaissant sur Fox & Friends mardi, Thornton a poursuivi sa critique de Lightfoot :

Ce qui se passe à Chicago, l’enfer s’est déchaîné. Vous savez, je veux dire, ça a été des manigances et sans arrêt jour après jour. Peu importe si c’est le matin, le soir, peu importe, à toute heure de la journée, il y a une quantité massive de crimes qui se déroulent dans la ville de Chicago. Et je veux dire que c’est horrible. Des gens sont fusillés, tués. Peu importe votre âge. Peu importe que vous soyez une femme ou un homme.

Mais qui plus est, tout simplement horrible, c’est le manque de leadership et l’échec du leadership dans toute cette ville de Chicago. Et c’est ridicule parce que ça n’a pas à être ainsi. Nos citoyens méritent plus de soutien et la reconnaissance que les choses se passent et que des mesures doivent être prises.

Et plus important encore, nos premiers intervenants, pas seulement la police mais les pompiers, les SMU, les répartiteurs, les préposés aux appels qui sont ici pour faire ces merveilleux travaux. Ils n’ont absolument aucun soutien. Ils sont surmenés. Et avec les pénuries en cours en ce moment, cela n’affecte que les citoyens de Chicago.