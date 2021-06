Le repas BTS de McDonald’s provoque un pandémonium de masse et des fermetures de magasins

in

Le repas McDonald’s BTS est une pépite de 10 pièces avec des sauces spéciales, des frites et un coca. Mais cela provoque un pandémonium de masse dans toute l’Asie.

McDonald’s a été brièvement contraint de fermer certains de ses points de vente les plus fréquentés en Indonésie. C’est parce que la demande pour le repas BTS a grimpé en flèche lorsque le repas en édition limitée a frappé le pays. Des vidéos prises par des Indonésiens et partagées sur les réseaux sociaux montrent des foules massives chez McDonald’s.

Une vidéo montre un McDonald’s qui ressemble à une apocalypse. Les chaises sont retournées, les tables sont remplies de détritus et les chauffeurs-livreurs sont alignés dans tout le magasin pour ramasser le nouveau repas BTS en édition limitée. Cela a incité les responsables du pays à exprimer leurs inquiétudes quant à devenir un événement potentiel de super-épandeur pour COVID-19.

La demande a également augmenté aux Philippines lors de la sortie du repas exclusif McDonald’s BTS.

Le restaurant a publié une application spéciale avec des vidéos du personnel de McDonald’s imitant les mouvements du groupe de garçons. Le repas lui-même n’a rien de spécial, mais de nombreux fans de BTS se déchaînent pour les sacs et les tasses arborant le logo BTS.

Qu’y a-t-il dans le nouveau repas McDonald’s BTS ?McNuggets au poulet 10 piècesPetite frite moyenneCoke moyenSauce trempette cajunSauce trempette au chili doux

Le repas diffère des repas Travis Scott et J Balvin de McDonald’s présentés dans le passé. D’une part, les deux trempettes sont inspirées des trempettes sud-coréennes de McDonald’s. La trempette cajun a une forte saveur de moutarde épicée, tandis que le chili doux n’est que cela – sucré avec un peu de piquant.

La promotion du repas McDonald’s Travis Scott a également provoqué une énorme frénésie ici aux États-Unis. Le combo d’un quart de livre, d’un sprite, de frites et d’un barbecue pour tremper les sauces a entraîné des pannes de la chaîne d’approvisionnement la semaine où il a été mis à disposition. Cela montre que les artistes musicaux ont le pouvoir de rester pour aider les chaînes de restauration rapide à promouvoir des produits qui ne sont pas remarquables.

Une fille en Indonésie a partagé une vidéo désemparée d’elle-même après avoir trouvé des vers dans sa tasse BTS. Son père pensait que le gobelet en papier était un déchet et stockait des vers pour y pêcher. “Regarde ça; ce sont des vers. C’est fou, j’ai attendu ça si longtemps, et maintenant il sert à stocker des vers », dit Uwi Anissa. “Je veux pleurer; oh mon Dieu, pourquoi mon père a-t-il dû l’utiliser pour aller à la pêche.

Les fans en Malaisie ont même lavé et séché leur emballage BTS pour créer un sanctuaire pour le groupe.