Le repas de Noël du mari pour gagner du temps sur la vaisselle divise les médias sociaux

Le jour de Noël est rempli de collations sucrées, d’un bon petit-déjeuner et plus que probablement d’un exploit pour le dîner. Et tandis que tout le monde apprécie une bonne bouffe, personne ne veut se charger de faire la vaisselle. Un mari a trouvé un moyen d’éviter du tout de faire la vaisselle et cela a déclenché tout un débat sur les réseaux sociaux. Au lieu de servir de la nourriture sur de la porcelaine fine, il a trouvé ce qu’il considère comme une brillante idée de servir des repas dans des moules en aluminium.

Selon LAD Bible, la famille de l’homme s’est servie d’un festin au centre de sa table avec ses casseroles en aluminium. Une fois qu’ils ont eu terminé, ils ont simplement jeté les plateaux.

Sa femme a publié des photos de leur « hack » créatif sur les réseaux sociaux. Elle admet qu’elle a trouvé l’idée folle au début, mais elle s’est dit qu’elle l’accepterait.

Un autre parent a déclaré que l’idée n’était pas quelque chose qu’elle ferait à moins que ce ne soit pour une farce. « J’aime bien dresser la table pour les enfants, pour la rendre spéciale pour eux », a-t-elle commenté. « Mais pourrait le faire comme une blague un an quand ils seront plus âgés. »

Un autre a estimé que c’était simplement lent, écrivant: « Non, non, non – je ne mangerais pas de papier d’aluminium. Tellement paresseux. »

Selon d’autres, l’idée du plateau en aluminium peut sembler pratique, mais elle n’est pas respectueuse de l’environnement. « Cela finit dans une décharge, je suppose », ont-ils écrit. « Il ne faut pas longtemps pour laver quelques assiettes – impliquez la famille… et utilisez les jolies assiettes à la place de ça. »

Un autre utilisateur a accepté, écrivant : « C’est exactement ce que je pense – si tout le monde faisait cela, ce serait tellement mauvais pour l’environnement. Il faut deux minutes pour laver quelques assiettes. »

Mais d’autres ont estimé que l’idée était bonne. Une femme a commenté : « Cela pourrait être dû à la façon dont mon tout-petit continue de casser des assiettes – elle en a en plastique mais s’empare des nôtres. » Un autre a accepté, ajoutant: « J’utilise déjà des plaques de cuisson pour tout cuisiner, les plaques de papier sont trop petites et ne tiennent pas bien la sauce mais c’est épique. »

Alors que le coronavirus sévit toujours, beaucoup envisagent probablement des options plus sûres en tant que telles. Mais d’autres optent pour des rassemblements plus petits.