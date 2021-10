Le repas préféré de la princesse Diana mis à nu – « Pomme de terre au four avec des épinards fanés » | Royale | Nouvelles

in

La défunte princesse de Galles est décédée tragiquement dans un accident de voiture à Paris le 31 août 1997. Le chef royal de la princesse a partagé un aperçu de son déjeuner préféré qu’elle avait l’habitude de demander souvent.

Darren McGrady a été le chef personnel de Diana pendant les quatre dernières années de sa vie après avoir cuisiné pour la princesse pendant 11 ans au palais.

Il a révélé que le déjeuner préféré de la princesse était Eggs Suzette.

Selon Hello !, la royale aimait manger le repas accompagné d’épinards fanés tout en maintenant une alimentation saine.

McGrady a expliqué que la recette qu’il utilisait pour cuisiner le repas préféré de Diana comprenait “une pomme de terre au four avec des épinards fanés au fond et un œuf poché sur le dessus, puis un peu de sauce hollandaise, une petite quantité, avec des pommes de terre passepoilées sur les bords”.

Un autre royal qui apprécie une boisson saine le matin est la duchesse de Sussex.

Meghan Markle est connue pour mélanger un smoothie avec du lait d’amande pour compléter son petit-déjeuner.

“Son rituel du matin a commencé avec une tasse d’eau chaude et une tranche de citron, suivi de son petit-déjeuner préféré composé d’avoine coupée en acier (généralement à base de lait d’amande ou de soja) avec des bananes et du sirop d’agave pour la douceur”, Omid Scobie et Carolyn Durand écrit dans la biographie royale Finding Freedom.

Elle aurait également apprécié une omelette avec du fromage, des herbes fraîches et un côté de pain grillé à l’occasion.

Une alimentation saine est un trait commun aux petits déjeuners royaux, car la comtesse de Wessex s’en tient à un régime alimentaire strict et équilibré, selon l’auteur Lily Simpson.