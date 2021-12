Le repêchage de la NBA 2023 pourrait être l’un des plus talentueux de mémoire récente

Quelle est la meilleure façon d’évaluer la force globale d’une classe de draft NBA ? Pour certains, il s’agit d’avoir des talents de premier ordre empilés à la loterie. Il existe également un argument basé sur la profondeur, selon lequel toute grande classe de brouillon doit avoir des contributeurs prêts à l’emploi à trouver tout au long du premier tour et dans le deuxième tour.

La plupart du temps, cependant, une classe de repêchage est déclarée spéciale lorsqu’elle a une ou deux superstars au sommet qui sont si bonnes que même les franchises les moins bien gérées de la ligue ont du mal à tout gâcher. Le repêchage de la NBA 2023 ressemble à ce type de classe.

Oui, la classe de draft NBA 2022 est encore à venir et présente de nombreuses perspectives intrigantes à part entière. Paolo Banchero de Duke, Chet Holmgren de Gonzaga et Jabari Smith d’Auburn se sont classés parmi les trois premiers. Chaque joueur s’inscrit dans les tendances actuelles de la NBA et a la capacité de faire avancer le jeu s’il atteint ses meilleurs résultats. Pour aussi talentueux que soient les trois, la classe qui vient après a toujours l’impression d’avoir encore plus de pouvoir de star.

Qu’est-ce qui rend le projet de 2023 potentiellement spécial? Heureux que vous ayez demandé. Nous avons quelques raisons pour lesquelles 2023 pourrait devenir l’une des meilleures classes de l’ère moderne.

Victor Wembanyama est salué comme l’un des meilleurs espoirs de centre de tous les temps

Le meilleur espoir à long terme de la NBA au monde est un centre français de 17 ans avec une envergure de Rudy Gobert, un champ de tir jusqu’à la ligne des trois points et l’avantage d’être l’un des athlètes déterminants de sa carrière. génération. Victor Wembanyama a été qualifié de « perspective NBA la plus intrigante au monde » par ESPN, et il dispose à la fois de la production et des outils physiques pour étayer cette affirmation. Il ne fait presque aucun doute que Wembanyama serait le premier choix du prochain repêchage de 2022 s’il était assez vieux pour participer.

Wembanyama sera l’un des joueurs les plus grands et les plus longs de la NBA à partir du moment où il sera repêché à 7’3 avec une envergure de 7’9. Wembanyama joue avec un moteur non-stop, a des instincts formidables en tant que bloqueur de tir et peut déplacer ses pieds dans l’espace. Tout cela fait de lui un défenseur potentiellement générationnel. Offensivement, Wembanyama a montré à la fois un champ de tir et une touche de tir difficile. Il devrait être une menace de lob dynamique dès le premier jour en raison de sa longueur et de sa capacité à sortir rapidement du sol, et son jeu ne fera que s’épanouir à partir de là.

Wembanyama a déployé tout son talent lors de la défaite de la France face aux États-Unis lors de la Coupe du monde FIBA ​​des moins de 19 ans cet été. Bien qu’il ait joué deux ans plus tôt dans la compétition, Wembanyama a dominé le match pour la médaille d’or et a largement dominé Holmgren, un premier choix projeté en 2022 qui a 20 mois de plus que lui.

Pour le tournoi, Wembanyama a récolté en moyenne 14 points, 7,4 rebonds et 5,7 contres par match. Il a frappé quatre tirs à trois points (en 22 tentatives) et a tiré 78 pour cent de la ligne des fautes. Il était le meilleur joueur d’un tournoi de jeunes auquel il sera encore autorisé à participer dans deux ans.

Wembanyama est évidemment très mince, mais son cadre semble pouvoir supporter du poids en vieillissant. Une autre préoccupation concerne les blessures. Il a reçu un diagnostic de fracture de fatigue au péroné l’année dernière et a raté le temps cette saison en raison d’une petite fracture d’un doigt. Il évolue désormais pour l’ASVEL, club détenu par Tony Parker, en Ligue A française, et a déjà enregistré des minutes en Euroligue. Si la progression de Wembanyama continue à ce rythme, il pourrait inspirer certains des tankistes les plus éhontés que la ligue ait jamais vus la saison prochaine.

Scoot Henderson ressemble à un futur meneur All-Star

Sterling ‘Scoot’ Henderson devrait encore être au lycée en ce moment. Au lieu de cela, le natif d’Atlanta a obtenu son diplôme tôt et domine déjà la G League. Henderson a rejoint le programme Ignite après que Jalen Green et Jonathan Kuminga aient légitimé la nouvelle initiative de développement de la ligue l’année dernière en devenant chacun les meilleurs choix du repêchage 2021. Henderson devra passer deux ans avec Ignite, mais il fait déjà valoir qu’il est le meilleur espoir américain à long terme actuellement en dehors de la NBA.

Le puissant garde 6’3 suit les traces de Derrick Rose et John Wall en tant que meneur de jeu défini par son cadre solide et son athlétisme d’élite. Henderson a une énorme rafale d’arrêt qui lui permet de dépoussiérer les défenseurs du dribble et de forcer les rotations. Il est assez fort pour jouer au contact de la peinture, et il peut s’élever bien au-dessus de la jante pour finir, qu’il saute d’un pied ou deux. Il s’agit d’un train de marchandises en transition et montre déjà des signes de savoir manipuler une défense adverse dans le demi-terrain.

Henderson a l’air incroyable depuis son retour d’une blessure aux côtes qui a retardé son début de saison. Il a récolté 31 points et cinq passes décisives contre les Warriors de Santa Cruz, 22 points et huit passes décisives contre les Kings de Stockton, et 27 points et quatre passes décisives un soir plus tard contre la filiale des Kings une fois de plus. Il a absolument l’air d’appartenir à un sol professionnel en ce moment.

Henderson a une longueur d’élite avec une envergure signalée de 6’9, mais à la fin de la journée, sa taille est toujours un coup contre lui, en particulier par rapport à Wembanyama. Son tir à trois points est déjà en train de devenir sa compétence de swing. Il a commencé sa course en G League à seulement 2 pour 12 en profondeur.

Il n’y a peut-être rien de plus précieux dans le jeu d’aujourd’hui qu’un moteur offensif de premier plan. Henderson projette exactement cela. C’est injuste de l’imaginer sur un tribunal de lycée en ce moment. Attendez-vous à ce qu’il pousse Wembanyama pour le choix n ° 1 en 2023, qu’il y arrive ou non.

Shaedon Sharpe est le prochain gardien de tir super athlétique

Sharpe a connu une ascension fulgurante depuis qu’il a quitté son Ontario natal, le Canada, pour venir aux États-Unis avant sa deuxième année de lycée. Le gardien de tir de 6’5 a rebondi des écoles préparatoires du Kansas à l’Arizona, et est passé d’une perspective hors radar à une recrue légitime parmi les 50 premières. Alors qu’il se dirigeait vers sa dernière saison sur le circuit Nike EYBL, Sharpe est devenu le joueur classé n ° 1 de la classe.

Sharpe a d’énormes outils physiques pour un gardien de tir de la NBA à 6’4 avec une envergure signalée de 7 pieds. C’est un slasher dans son essence, utilisant un premier pas rapide et développant la force du haut du corps pour créer une séparation, jouer à travers le contrat et finir à la jante. S’il n’est pas tout à fait dans le même niveau qu’Anthony Edwards et Jalen Green en tant qu’athlète d’élite, il est sacrément proche.

Les grandes améliorations dans le jeu de Sharpe ont été sa manipulation et son tir de balle. Il est maintenant un tireur de traction dangereux avec une portée au-delà de la ligne des trois points. Il a dit qu’il modélisait le jeu de Bradley Beal, et vous pouvez voir les contours de ce type de buteur sur sa cassette EYBL.

En 12 matchs sur le circuit, il a récolté en moyenne 22,6 points, 5,8 rebonds, 2,7 passes décisives par match avec 56,9% de tirs réels et 36,1% de tirs à trois points avec 6,9 tentatives par match, selon Cerebro Sports.

Sharpe s’est engagé dans le Kentucky dans le cadre d’une classe de recrutement ridiculement talentueuse, et il prévoit de s’inscrire pour le deuxième semestre. Sharpe dit qu’il ne va pas sur le terrain à l’université cette année, mais le temps passé à s’entraîner contre TyTy Washington et le reste de l’alignement des Wildcats ne devrait que l’aider à grandir en tant que joueur. Les scouts voudront voir où il en est en tant que passeur et meneur de jeu chaque fois qu’il fera ses débuts à Lexington.

Emoni Bates pourrait toujours être un tireur spécial

Les scouts se sont considérablement refroidis sur Bates depuis qu’il a déjà été présenté comme le « prochain Kevin Durant » au début de sa carrière au lycée. Bates a souffert d’une mauvaise sélection de tirs et d’un environnement qui a favorisé ses pires habitudes au cours des deux dernières années dans le Michigan, c’est pourquoi il mérite le crédit pour le saut audacieux qu’il a fait cette saison. Bates a obtenu son diplôme tôt et s’est inscrit à Memphis bien qu’il soit trop jeune pour participer au repêchage de 2022. Maintenant, ses forces et ses faiblesses sont pleinement exposées pendant potentiellement deux saisons de ballon universitaire.

Malgré tout l’examen minutieux que Bates a reçu, il est toujours un aileron de 6’9 avec le potentiel d’être un tireur extérieur mortel. Bates a une portée profonde sur son tir de saut et peut les arracher facilement au dribble. Il a atteint 35% de ses trois à ce jour à Memphis, ce qui est impressionnant si l’on considère qu’il est l’un des plus jeunes joueurs du pays.

Bates a également montré ses limites depuis son arrivée à Memphis. Alors que l’entraîneur-chef Penny Hardaway a promis qu’il serait utilisé comme meneur, il lance encore souvent des passes trop ambitieuses qui se terminent par des revirements. Il prend encore trop de coups difficiles en dehors du flux de l’offensive. Malgré une position de 6’9, il n’a qu’une envergure de 6’7, ce qui limitera considérablement sa polyvalence de position dans la ligue.

Avec tant de conversations autour de Bates pendant tant d’années, il est facile d’oublier qu’il n’a encore que 17 ans. Un ailier de 6’9 qui peut tirer et manier comme il le peut aura de l’attrait tant qu’il pourra régner un peu. Deux ans d’amour dur à Memphis pourraient être la meilleure chose pour lui.

Les jumeaux Thompson sont des athlètes de niveau supérieur

Amen et Ausar Thompson sont des jumeaux de Floride qui ont décidé de lancer la nouvelle ligue Overtime Elite au lieu de terminer leur carrière au lycée. Les Thompsons ont poursuivi leur ascension rapide ces derniers mois et sont désormais considérés comme des choix potentiels parmi les 10 ou même les 5 premiers en 2023, malgré leur classement au milieu des années 40 de leur classe de lycée au printemps dernier.

L’attrait des jumeaux Thompson commence par leur taille et leur athlétisme nucléaire. Les gardes se tiennent tous les deux autour de 6’7 avec plus d’envergure. Leur capacité à voler autour du court des deux côtés saute immédiatement aux yeux. Les Thompsons peuvent faire pression sur le ballon sur le périmètre, entrer dans les couloirs de passes pour forcer les revirements et s’élever au-dessus de la jante pour bloquer les tirs. Ils devraient tous les deux être des défenseurs d’élite et des buteurs de transition. Leurs compétences offensives dans le demi-terrain commencent tout juste à devenir plus nettes.

Amen a montré plus de capacité de jeu. Ausar est un slasher qui utilise son énorme burst pour attaquer le panier. Ausar est le meilleur tireur extérieur à ce stade. Les deux font plusieurs jeux à chaque match qui vous arrêtent dans votre élan.

Amen Thompson a montré tout son arsenal contre Colorado Prep. L’athlétisme, l’éclatement, les prouesses défensives et la capacité de naviguer dans des espaces restreints. Arrache une âme ici aussi pic.twitter.com/HGX3eLRiJu – L’expérience des heures supplémentaires (@OTE_Scouting) 1er décembre 2021

Il y a aussi d’autres noms à surveiller

Dariq Whitehead : L’aile 6’6 est le dernier étalon de la Montverde Academy et partageait la parole avec Cade Cunningham et Scottie Barnes il y a quelques années. Il se projette comme un excellent défenseur et un joueur offensif au feeling qui continue de s’améliorer en tant que tireur. Dereck Lively : Un centre de 7’1 avec une envergure de 7’8, Lively est un monstre protecteur de jante et une menace de lob qui a commencé à frapper à trois points cette année. Il ira à Duke et pourrait finir parmi les cinq premiers. Nick Smith : Un garde de 6’4 avec un sac profond de trucs marquants, Smith est connu pour sa capacité à changer de vitesse, à attaquer le panier et à se lancer dans son jeu de traction. Il se dirige vers l’Arkansas la saison prochaine. Cason Wallace : Un garde combo de 6’3 du Texas, Wallace a montré la capacité de marquer le rebond, de frapper trois et de se défendre. Il sera le prochain star guard au Kentucky. Keyonte George : Un gardien de 6’4 avec une capacité de marquer à trois niveaux qui peut mettre des seaux sur ou hors du ballon. Il est la recrue la mieux classée que Baylor ait jamais débarquée selon certains services. Adem Bona : Un centre de 6’9 avec une grande rapidité et mobilité qui devrait être un protecteur de jante à fort impact à l’UCLA la saison prochaine.