Le repêchage de la NFL de Todd McShay d’ESPN a le 1er QB Kenny Pickett au PIT

On a beaucoup parlé du fait que la classe des quarts du repêchage de la NFL 2022 n’est pas la plus étoilée.

C’est l’année où les meilleures équipes (c’est-à-dire les pires équipes !)

Alors, quand verra-t-on un QB sortir du tableau ?

Todd McShay d’ESPN a une réponse projetée dans son premier repêchage simulé de la NFL en 2022 de la saison : c’est Kenny Pickett de Pitt, qui va à… Pittsburgh au 12e rang ! Voici son point de vue sur le faux curseur qui est aussi très, très talentueux :

L’attente est terminée : un quart-arrière sort enfin du plateau, et Pittsburgh obtient son choix parmi les meilleurs espoirs. Ben Roethlisberger en est probablement à sa dernière saison et son prédécesseur n’est pas actuellement dans le bâtiment. L’offensive des Steelers a des meneurs de jeu, mais elle a besoin de quelqu’un qui peut leur distribuer le ballon alors que l’équipe essaie de rester compétitive dans une division de l’AFC Nord remplie de jeunes QB de la franchise. Pickett se déplace dans ses progressions et sort le ballon rapidement, et il possède la meilleure combinaison de la classe en matière de conscience de poche, de précision et de prise de décision – qui, je pense, sont les trois traits les plus critiques lors de la projection d’un quart-arrière vers la NFL.