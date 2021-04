Le répertoire Apple Podcasts manque actuellement certaines émissions en raison d’un bogue du backend, affectant également d’autres applications de podcasts

Suite à l’annonce par Apple d’une nouvelle offre d’abonnement aux podcasts hier, le répertoire Apple Podcasts semble avoir quelques problèmes.

Certains podcasts sont totalement absents de la recherche Apple Podcasts pour le moment (. Happy Hour inclus).

Dans d’autres cas, les émissions sont toujours répertoriées dans le répertoire mais leur URL de flux est manquante dans le catalogue. Cela signifie que l’API ne rapporte pas où trouver les épisodes de podcast réels. Ceci est important car le vaste écosystème de clients de podcast tiers s’appuie sur l’API iTunes Store pour leurs données.

Si l’iTunes Store cesse de signaler les URL de flux, les applications tierces peuvent cesser de fonctionner complètement, du moins pour la fonctionnalité plutôt fondamentale d’ajouter un nouveau podcast à votre bibliothèque.

Vraisemblablement, Apple rencontre des problèmes de backend lors de la transition vers la nouvelle infrastructure Podcasts avant la nouvelle expérience de l’application Podcasts dans iOS 14.5. Cela expliquerait mystérieusement les spectacles qui disparaissent et autres.

Cependant, une deuxième couche de ceci est que le nouveau portail Podcasts Connect a une case à cocher proéminente pour la visibilité de l’URL du flux. Comme l’a souligné le développeur d’Overcast Marco Arment, les éditeurs de podcast peuvent ne pas se rendre compte des conséquences de laisser cette case décochée. Ainsi, en plus du problème technique en cours, Apple devrait également envisager de rendre l’interface utilisateur de ces écrans plus claire et de s’assurer que les véritables implications sont claires; si l’URL de votre flux est répertoriée de manière privée, votre podcast ne sera accessible dans aucune application autre que Apple Podcasts.

Cette case à cocher doit être repensée sérieusement. Les podcasteurs novices ne connaîtront pas les conséquences de la décocher (n’étant pas visible par une grande partie des auditeurs de podcast qui utilisent d’autres applications). Et c’est un très gros problème s’il est mal réglé. https://t.co/NerdAcFi4z – Marco Arment (@marcoarment) 21 avril 2021

Lors de l’événement d’Apple en avril, la société a dévoilé un ensemble de nouvelles initiatives pour les podcasts, notamment des abonnements premium intégrés pour les créateurs, de nouveaux canaux de contenu et une application Podcasts repensée.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: